Trophée de régularité: Thy A prend le relais de Thy B

La place est donc libre pour les formations qui se sentent l’âme d’invincibles… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de l’US Thy-le-Château apprécie ce rôle. Son équipe A (P3C), qui avait déjà terminé aux avant-postes en fin de saison dernière grâce à une série de 19 matches sans défaite (l’équipe évoluait alors en série B), a tout gagné depuis sa rentrée et figure en tête du classement provisoire de notre Trophée avec, à ce jour, 24 matches sans la moindre défaite, à cheval sur la campagne actuelle et la précédente donc.