Namêche sans terrain le reste du championnat?

Les joueurs de Namëche et Wartet (4B) ont eu une drôle de surprise mardi soir en voulant disputer leur rencontre de championnat. Les responsables des Carriers ont trouvé portes closes avec toutes les serrures changées par les instances communales de la Ville d’Andenne. "Nous n’avons pas été prévenus et qui plus est, nous n’avons pas reçu les nouvelles clés" déplorait le coach de l’équipe première, Rachid El Zzakriti, obligé de déclarer forfait face aux Wartetis qui s’étaient déplacés pour l’occasion. Renseignements pris, la situation pourrait être plus "grave" pour les Carriers. Cette décision scabinale, prise par le collège andennais, et non l’Echevinat des Sports, pourrait être définitive, forçant les quatre formations mosanes (A, B, Réserves et Vétérans) à devenir "sans stade fixe". L’ex-président, actuellement comitard, Guy Minette, déplore avoir été mis devant le fait accompli sans pouvoir défendre le point de vue du club. "Nous avons reçu un recommandé où on fait état de"faute grave". J’aimerais bien avoir quand même des précisions. Surtout en étant mis dehors sans préavis". Cohabitant depuis peu avec un club de baseball féminin, les rapports entre les deux entités ne sont pas spécialement au beau fixe, le colocataire s’étant plaint à la Ville de certains faits imputables à l’autre partie. "Nous allons nous renseigner fin de semaine pour voir si une solution ne peut pas être trouvée. Pour notre part, peut-être subirons-nous encore un forfait. Mais, nous avons déjà pris des contacts avec d’autres clubs, au cas où".