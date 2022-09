Trophée de Régularité: Thy A prend le relais de Thy B

La place est donc libre pour les formations qui se sentent l’âme d’invincibles… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de l’US Thy-le-Château apprécie ce rôle. Son équipe A (P3C), qui avait déjà terminé aux avant-postes en fin de saison dernière grâce à une série de 19 matches sans défaite (l’équipe évoluait alors en série B), a tout gagné depuis sa rentrée et figure en tête du classement provisoire de notre Trophée avec, à ce jour, 24 matches sans la moindre défaite, à cheval sur la campagne actuelle et la précédente donc.

Thy A est suivi par Ohey A (P3B) qui, lui aussi sur cette saison et l’ancienne, aligne pour le moment une succession de 17 matches sans défaite. Anseremme (P4E puis P4D) complète ce podium provisoire avec ses 13 rencontres en restant invaincus.

Natoye (P4C/P4A) et la P1 féminine de Ciney (2021-22 et 2022-23) suivent derrière avec une série qui monte à 11 matches sans défaite. Saint-Gérard (P4D/P4C) et Petit-Waret A (P3A/P2A) occupent conjointement la cinquième position provisoire, avec des séries de 10 matches sans défaite.

Le classement provisoire au 20 septembre 2022:

1. 24 matches sans défaite

Thy-le-Château A (P3C) – série toujours en cours

2. 19 matches sans défaite

Spy B (P3A), Étoile Tamines (P4C)

3. 18 matches sans défaite

Sclayn (P3B)

4. 17 matches sans défaite

Ohey A (P3B) – série toujours en cours

5. 16 matches sans défaite

Meux A (D2 ACFF)

6. 14 matches sans défaite

Onhaye B (P2B)

7. 13 matches sans défaite

Anseremme (P4D) – série toujours en cours

8. 11 matches sans défaite

Natoye (P4A), Ciney A (P1 Dames) – séries toujours en cours

Petigny-Frasnes (P2B), Bois-de-Villers (P3B), Ciney B (P2B Dames)

9. 10 matches sans défaite

Saint-Gérard (P4C), Petit-Waret (P2A) – séries toujours en cours

10. 9 matches sans défaite

Anhée B (P4D), Bonneville (P4A), Jemeppe (P1 Dames) – séries toujours en cours

Tarcienne B (P4C), Condrusien B (P3B)