P2B: Fabrice Lokembo et Molignée, c’est fini

Au club du président Jean-Philippe Kolodziej, on tient toutefois à préciser que la situation, aussi délicate soit-elle, n’est pas impossible à relever. "Fabrice ne se sentait plus trop compris ni suivi par ses joueurs, explique l’un des nouveaux managers molignards, Giuseppe Furgiuele. Mais hormis Fabrice qui a préféré stopper, personne au sein de l’équipe n’arrête. À la suite de la décision de Fabrice, une réunion a été tenue avec les joueurs et ils ont été mis devant leurs responsabilités. Ils savent que la situation sportive est aussi due à leurs performances, mais nous avons voulu leur assurer de notre soutien: nous sommes toujours derrière eux à 100%. Ce début de saison n’est pas évident, on mange notre pain noir. Mais il faut rappeler que c’est un groupe à la fois tout nouveau et très jeune."

En attendant de trouver un remplaçant à Fabrice Lokembo, la direction des opérations sera confiée à Giuseppe Furgiuele. "Ce n’est que temporaire, précise-t-il. Je donnerai la séance d’entraînement jeudi et coacherai dimanche à Flavion. On n’a pas voulu mettre en place un coach dans l’urgence. D’ici à trouver le remplaçant de Fabrice, on espère que le choc aura lieu ce week-end."