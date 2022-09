Une première édition réussie dans la vallée de l’Eau d’Yves

Les 25 kilomètres ont permis à Théo Herbage d’ajouter une victoire à son palmarès. Il a terminé avec 19 minutes d’avance sur son premier concurrent. "Nous sommes partis à deux mais après une dizaine de kilomètres, je me suis retrouvé seul en tête. C’était un premier trail court pour moi, et je partais donc avec une bonne allure que je suis parvenu à garder tout au long du parcours. J’ai passé les côtes facilement et les sensations étaient bonnes. Je me suis égaré en fin de tracé, et j’ai finalement deux kilomètres de moins au compteur mais je pense que cela n’aurait rien changé au classement", commente-t-il. Jérémie Chintinne et Denis Hubeaux étaient les deux autrs sur le podium masculin. Du côté des dames, Delphine Metzler s’est emparée de la première place avec une avance de 3 minutes sur Margaux Pepinster et Nathalie Berlière.

Avec cette affluence intéressante, le trail de l’Eau d’Yves est une réussite, qui en appellera peut-être d’autres.

Résultats

14 kilomètres

1. Becue Remy 00:57:12, 2. Francki Guy 00:57:13, 3. Claus Nathan 00:57:28, 4. Debiasi Mike 00:59:38, 5. Lavis Thibaut 01:00:50, 6. Hammoud Yanis 01:03:34, 7. Roland Damien 01:04:28, 8. Renard Bruno 01:06:33, 9. Granville Igor 01:07:12, 10. Blondeaux Yannick 01:07:49, 11. Museux Firmin 01:08:33, 12. Caenepeel Matthias 01:09:22, 13. Fernande Pierre 01:09:27, 14. Leclef Julien 01:09:39, 15. Bachely Geoffrey 01:09:51, 16. Hantson Aurelien 01:11:40, 17. Votquenne Benjamin 01:12:16, 18. Votquenne Antoine 01:12:17, 19. Willems Wesley 01:13:02, 20. Lefevre Stephane 01:13:03, 21. Manniette Geoffrey 01:13:26, 22. Lahaut Olivier 01:13:43, 23. Huart Jason 01:13:44, 24. France Sebastien 01:14:02, 25. Meuleman Stephane 01:14:15, 26. Triffaux Laurence 01:14:31, 27. Nzenge Deda Christopher 01:14:32, 28. Chauvin Sarah 01:14:52, 29. Dumont Denis 01:15:49, 30. Moroncelli Sonia 01:16:00, 31. Albert Johann 01:16:00, 32. Prevot Laurent 01:16:54, 33. Noizet Xavier 01:17:09, 34. Fiorenza Tony 01:17:22, 35. De Woot Antoinette 01:17:27, 36. Bilon Eusebe 01:17:56, 37. Bourtembourg Vincent 01:18:00, 38. Allard Warren 01:18:12, 39. Lejeune Paul-Patrick 01:18:16, 40. Carette Alain 01:19:17, 41. Scaillet Vincent 01:19:28, 42. Massart Adrien 01:19:31, 43. Baccolo Stefano 01:19:54, 44. Baily Pierre 01:20:21, 45. Mattez Melanie 01:20:28, 46. Michaux Kevin 01:20:28, 47. Dooms Andre 01:21:03, 48. Bertrand Benjamin 01:21:48, 49. Jamme Nathalie 01:22:17, 50. Delanghe Yves 01:24:54, 51. Coquiart Pierre 01:25:32, 52. Wausort Pascal 01:26:24, 53. Sottiaux Xavier 01:26:25, 54. Sneessens Alain 01:26:32, 55. Revers Amelie 01:26:35, 56. Coulon Cedric 01:27:15, 57. Branger Jean-Francois 01:27:34, 58. Bodson Guillaume 01:27:36, 59. Ladrier Thomas 01:28:26, 60. Lottin Remy 01:28:29, 61. Fourneau Bertrand 01:29:27, 62. Werion Cecile 01:29:43, 63. Billot Pierre 01:29:51, 64. Couchariere Lisa 01:30:11, 65. Kowalczyk Tom 01:30:12, 66. Ensay Mery 01:30:12, 67. Ducarme Pascal 01:30:30, 68. Mathet Laurence 01:31:02, 69. Daisomont Didier 01:31:02, 70. Lamock Alain 01:31:15, 71. Poty Francis 01:31:36, 72. Foucarte Marie-Line 01:31:48, 73. Hanset Benoit 01:31:48, 74. Debaisieux Emmanuel 01:32:04, 75. Dumont Lucie 01:34:00, 76. Delforge Isabelle 01:34:17, 77. Di Liberto Marie-Catherine 01:34:21, 78. Dellis Verset Apolline 01:34:49, 79. Manon Baelden Manon 01:35:59, 80. Mele Elio 01:36:18, 81. Bodart Thomas 01:36:20, 82. Gonze Enea 01:37:10, 83. Verdanck Pascal 01:38:33, 84. Verbanck Flore 01:38:34, 85. Vasile Gregory 01:38:35, 86. Gilsoul Audrey 01:38:58, 87. Deforge Sarah 01:39:01, 88. Fournier Laurent 01:40:01, 89. Devillez Florence 01:41:23, 90. Gorniak Alain 01:46:19, 91. Kumps Quentin 01:53:25, 92. Lorge Alicia 01:53:44, 93. Fondu Jean-Yves 02:08:05, 94. Courtois Imelda 02:08:06

26 kilomètres

1. Herbage Theo 01:38:42, 2. Chintinne Jeremie 01:57:51, 3. Hubeaux Denis 01:57:55, 4. Givron Regis 01:59:49, 5. Gandouin Jeremy 02:00:15, 6. Soussigne Julien 02:01:18, 7. Magonet Robin 02:02:33, 8. Bruliau Jerome 02:03:20, 9. Paulus David 02:03:47, 10. Vard Jonathan 02:08:08, 11. Lorge Vivian 02:12:15, 12. Sambon Benjamin 02:16:52, 13. Van Cauter Stijn 02:17:56, 14. Fautre Lucas 02:19:24, 15. Tang Xiaohua 02:20:02, 16. Froment Aurelien 02:21:29, 17. Troch Killian 02:25:07, 18. Lhermitte Francis 02:25:48, 19. Weykmans Sebastien 02:25:52, 20. Dujeux Jerome 02:25:53, 21. Carlier Thomas 02:27:09, 22. Deshuraud Bastien 02:27:11, 23. Dufour Aurelien 02:29:09, 24. Metzler Delphine 02:29:49, 25. Ehrhard Leo 02:31:19, 26. Duval Julien 02:31:30, 27. Coppee Bruno 02:32:04, 28. Pepinster Margaux 02:32:48, 29. Berliere Nathalie 02:33:31, 30. Vermeulen Maxime 02:36:12, 31. Blin Jeremy 02:36:28, 32. Despy Pascal 02:37:16, 33. Baudeau Julien 02:39:18, 34. Dendal Didier 02:39:34, 35. Hanoulle Olivier 02:39:41, 36. Mathurin Gilles 02:39:42, 37. Nobels Julien 02:39:46, 38. Toubeau Kevin 02:42:58, 39. Mathieu Jacques 02:43:40, 40. Croquet Michel 02:44:12, 41. Bourguet Helene 02:44:14, 42. Hussin Gregoire 02:44:52, 43. Devleeschouwer Eric 02:48:43, 44. Walrave Denis 02:51:48, 45. Grambras Aurelie 02:51:49, 46. Bayet Steve 02:55:45, 47. Minet Eddy 02:59:17, 48. Grevisse David 03:02:10, 49. Sottiaux Nicolas 03:03:36, 50. Ducoffe Thierry 03:12:11, 51. Batistic Patrick 03:15:27, 52. Lethe Vincent 03:15:29, 53. Chandelier Sabrina 03:22:47, 54. Pipart Greg 03:22:47, 55. Marmignon Ary 03:28:05, 56. Salberter Emmanuelle 03:38:56, 57. Vanderaa Jean Marc 03:48:44