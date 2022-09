Trois sur trois pour les Collégiens

Avec 3 victoires en 3 matches, Erpent est leader invaincu de la série, un standing qui n’est pas forcément l’objectif premier. "On vise le maintien. Puis, nos trois victoires ne sont pas non plus très larges, la pièce aurait pu tomber de l’autre côté. Mais les points pris ne sont plus à prendre et derrière la confiance s’engrange."Dans les autres résultats du week-end, Malonne s’impose à Éghezée, 48-66. Profondeville l’emporte à la maison devant Fernelmont, 70-65. Gembloux n’a pas eu de mal pour se défaire de Givet, 109-50 alors qu’Andenne et le Mosa restent invaincus après leurs succès respectifs face à Hotton (51-67) et Mazy (76-62).