Pauline Martin reprise avec la sélection nationale belge pour le championnat du monde de volley

"Je suis en effet reprise dans le noyau de quatorze joueuses qui va aller participer au championnat du monde, se réjouit la jeune opposite (20 ans depuis quelques jours) originaire de Floreffe. La sélection a été communiquée dimanche soir, au terme du tournoi de préparation qu’on est allé disputer dans le nord de la France (NDLR: les filles de Gert Vande Broek y ont terminé à la troisième place). J’espérais évidemment beaucoup rester dans la sélection définitive. On était encore quatre, voire cinq jeunes, à pouvoir y prétendre. C’était donc un peu stressant. D’autant que les titulaires habituelles ont beaucoup joué, la semaine dernière. Il fallait se donner à fond quand on en avait l’occasion, rester super-motivée. Et attendre le verdict."

L’équipe belge partira, ce mercredi, pour Arnhem, où sont programmés ses cinq matchs de poule. "On y affrontera Porto Rico samedi, puis le Kenya, l’Italie, les Pays-Bas et le Cameroun. L’objectif est de figurer parmi les quatre premiers, qui seront qualifiés pour le deuxième tour, lui aussi structuré en système de poules. Le but, c’est le top 16 final, mais vu qu’on est actuellement 12eau ranking mondial, ce serait génial d’atteindre ce classement dans cette grande compétition", explique la gauchère, qui se tiendra prête à bondir du banc, pour apporter sa contribution à l’œuvre commune. "Même s’il y a beaucoup de matchs à gérer, le coach ne va pas donner du temps de jeu comme ça, à tout le monde. Mais, si je peux monter, pour aider l’équipe au bloc ou lui apporter mon énergie, ce sera déjà très bien. J’ai eu l’occasion de le faire en France. J’espère pouvoir remettre cela lors de ce championnat du monde."

La Ligue des Champions avec Monza

Libérée par Asterix Beveren, qu’elle devait retrouver après son passage à Charleroi, notre représentante devra très vite se concentrer sur les obligations de son nouveau club transalpin, une fois le parcours des Yellow Tigers bouclé.

"J’aurai peu de congé, c’est un fait, après cet été fort chargé. Mais j’aurai aussi beaucoup appris et progressé, au contact de joueuses de haut niveau. Et puis, on n’a pas l’occasion de participer à un championnat du monde tous les ans! Cela fait même quelque temps que l’équipe belge se battait pour s’y qualifier. La compétition italienne, elle, reprendra le 23 octobre. Puis, suivront nos matchs de Ligue des Champions, contre des adversaires françaises, roumaines et ukrainiennes. L’équipe de Monza a terminé deuxième du championnat, la saison dernière. La reprise a déjà eu lieu, le 29 août, mais sans une majorité de mes futures équipières, qui sont, elles aussi, engagées dans ce mondial. En tout cas, j’ai déjà hâte d’y être aussi", termine celle qui combinera sa belle carrière avec des études (en lettres, de la KUL) suivies à distance.

Le championnat du monde féminin se déroulera du 23 septembre au 15 octobre, aux Pays-Bas et en Pologne. Vingt-quatre équipes nationales y seront en lice.