Ohey défait à Ciney

Pour sa part, Ciney C a confirmé son premier succès face à Temploux en prenant la mesure d’Ohey (78-59) qui avait remporté ses deux premiers matches. "Malgré nos deux premières victoires à domicile, il ne faut pas s’emballer, prévient le coach cinacien Éric Vancoillie. On y a mis la manière en étant bien en place. Face à Ohey, nos shoots sont bien rentrés. Et si Ohey est bien revenu dans le coup, on n’a jamais eu de crainte. Désormais, nous devons confirmer à l’extérieur".