Tout au long de la rencontre, les hommes de Denis Sulejman ont dominé les débats, malgré une belle opposition dinantaise. "On a fait le 1-0 sur une action bien construite, poursuit le médian. Ils auraient pu égaliser dans la foulée mais heureusement pour nous, ils n’ont pas pu faire mouche. Le 2-0 les coupe un peu dans leur élan. Au retour des vestiaires, on était bien mis dans les espaces et nous avons pu gérer notre avance et même accentuer notre avantage jusqu’au terme du match. Le bloc équipe a bien fonctionné."

Avec 13 points au compteur après cinq journées de championnat, pour une formation qui vient de monter en P1, on ne pouvait rêver mieux comme entame. Les Vedrinois occupent d’ailleurs la pole position avec Loyers. "Honnêtement, on ne s’attendait pas à cela, sourit Grégoire Martin. L’objectif est de viser les cinq premières places, tout en prenant match après match. Quand une équipe déclare vouloir le titre en début de saison, c’est se mettre de la pression inutile. On le voit bien avec Biesme."

«Personne ne se prend la tête»

Si Arquet a fait plusieurs transferts à l’entre-saison, la sauce a l’air de prendre plutôt bien. "On commence à être rôdé collectivement, malgré les nombreux transferts, précise celui a qui a été formé au Sporting de Charleroi. Je fais d’ailleurs partie des joueurs arrivés cette saison. On a été très bien accueilli. L’avantage à Arquet, c’est que personne ne se prend la tête. On prend du plaisir sur et en dehors du terrain."

Grégoire Martin joue d’ailleurs avec son meilleur ami, Jean Mathieu. "Je joue en numéro huit, en box to box, comme Jean, précise le Vedrinois. C’est un de mes meilleurs amis, on n’a pas besoin de parler pour savoir où se placer. C’est un gros avantage."

Il ne reste plus qu’à poursuivre sur cette lancée, à commencer par Andenne dimanche. "Je suis en vacances, mais je reviens exprès pour le match, sourit Grégoire Martin. Quand le devoir m’appelle… (rires)."