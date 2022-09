Les copines de Loyers signent leur premier succès

Côté condrusien, on regrette ce début de match manqué. "Encaisser 20 points en un quart-temps, c’est trop, souffle le coach natoyen, Amory Cleymans. Car après on fait jeu égal et l’écart ne s’est plus accentué. J’ai la chance d’avoir un groupe qui compile un bon mix entre jeunesse et expérience."

Pouvant bénéficier d’Esther Jacques et Romane Arts qui font R2-P1, le coach de la P2 hommes peut compter également sur Léa Gilkinet, Juliette Delvaux et Charlotte Demoulin qui font partie intégrante du noyau de P1. Une belle plus value pour un groupe qui doit encore apprendre à se connaître. L’autre résultat du week-end est la victoire de Malonne chez leurs voisines du Mosa, 51-65.