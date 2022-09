"On a joué 15 superbes minutes en première période, explique-t-il. En jouant juste, avec les bons choix de passes, l’intensité défensive, il y avait tout. Et puis, sur le zone press en seconde période, les filles ont paniqué. En faisant l’inverse de ce qu’elles faisaient bien. Dans la précipitation, on faisait le mauvais choix et derrière, Loyers nous l’a fait payer cash."

En l’espace de dix minutes, le score est passé de 51-26 à 56-49. "Après, nous restons un groupe très jeune et c’est donc normal d’avoir des périodes creuses en match. Mais la formation et la progression restent notre objectif cette saison."

Pas les standards défensifs de Loyers

Si Loyers a connu sa première défaite de la saison, le coach Nicolas Rassart n’est pas content sur le nombre de points encaissés. "Tu ne peux pas gagner un match en encaissant 81 points, pointe l’entraîneur loyersois. On a eu ce gros trou d’air dans le deuxième quart, qui nous met à -20 au repos. Puis dans le 3eacte, on a appliqué une bonne défense et l’écart est passé de -25 à -5. C'était compliqué au niveau des rotations et sur la fin, on cale physiquement. Je pense que l’écart est un peu forcé sur la fin mais la victoire de Namur est logique. En analysant ce match, c’est tout de même positif pour la suite."

Une suite où les Loyersoises affronteront Belleflamme et Namur ira du côté de Profondeville pour un nouveau derby face aux Sharks.