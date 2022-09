On n’a jamais été en danger. Mais on a un peu relâché la pression en réception, à un moment, chacune commençant à faire sa petite boulette. Si on avait joué comme au premier set, sans commettre de fautes, on serait resté au-dessus du lot jusqu’au bout. Il faut aussi préciser que Jemeppe était privé de trois joueuses et de son coach, malade. Chez nous, Catherine Noël et Stacy Cabaret étaient absentes, pour raisons familiales.

Il ne devrait pas y avoir de soucis d’effectif, cette année, vu votre noyau?

La saison dernière, il ne comptait que sept ou huit joueuses. Et elles se sont parfois retrouvées à six, à la fin. Les effectifs ont doublé, en effet. C’est bénéfique, pour l’ambiance et la motivation, mais cela amène aussi plus de concurrence à tous les postes, ce qui pousse à l’excellence.

D’autant qu’une autre ex-joueuse de N2 est arrivée, en la personnede Julie Champagne, de Romedenne.

Oui. Cela faisait longtemps qu’on essayait de la décider à nous rejoindre. Son mari évoluant à Floreffe, ce n’était pas simple à gérer pour elle, au niveau familial. Mais on a trouvé une solution. Elle ne fera qu’un entraînement sur deux et manquera quelques matchs. Mais, même à mi-temps, c’est un fameux renfort pour nous!

Vous n’avez pas de passeuse «de métier»?

Floriane Mathieu, qui est normalement libero, a pris le poste. Et Catherine s’y est mise aussi, ayant quelques difficultés physiques pour évoluer à l’aile. Mais elles n’ont évidemment pas beaucoup d’expérience à la passe. Il faudra qu’on y travaille.

Quels objectifs pensez-vous pouvoir poursuivre?

Au départ, j’avais dit qu’on pourrait viser le top 5. Maintenant, je pense que le podium n’est pas inaccessible, même si je ne connais pas trop le niveau de la série. En tout cas, c’est agréable de gagner, après quasi deux saisons sans, pour moi. Surtout ici, dans mon jardin, avec des filles d’âge et de profil semblables.

Quelles impressions vous laisse votre nouvelle coach?

Alexandra Fuchs a joué au plus haut niveau, comme libero, et a une très bonne lecture de jeu. Elle communique peu, mais de manière efficace. Ce qu’elle dit a du sens. Et, malgré notre expérience, on sent qu’on a besoin de quelqu’un derrière, pour nous prodiguer des conseils.

Et ce rôle de coordinatrice des jeunes, que tu as endossé?

C’est un des deux postes qui a été créé, dans un comité restructuré, avec celui de responsable de la communication, confié à Bertrand Detal. C’était nécessaire, car beaucoup de jeunes sont arrivés. Hormis les douze filles de 12 à 17 ans qui composent la P4, une vingtaine d’autres sont répartis dans des équipes U13 garçons et filles et U9 filles. On cherche d’ailleurs un entraîneur pour ces dernières. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné et les coachs travaillent sérieusement. Et il y a encore des jeunes qui se présentent.

Au niveau des installations, où en êtes-vous?

À un moment, le club avait pensé se délocaliser sur Givet, Wellin ou Miavoye. Mais on a finalement pu rester sur Beauraing. On a récupéré des créneaux horaires au complexe sportif et quelques équipes vont une fois par semaine chez les Frères. C’était important, non seulement pour limiter les frais de déplacement, mais aussi parce que tout le monde vient du coin. Et on a la chance que toutes nos équipes jouent à domicile les mêmes week-ends. De quoi créer un bon esprit de club!

Plusieurs de tes anciennes équipières de Profondeville se retrouvent dans l’équipe A d’Anhée, qui vise la montée en P1. Vous pourriez les retrouver dans un an?

Oui, c’est possible. On a joué contre elles en préparation et encore jeudi passé, en amical. Et honnêtement, elles étaient meilleures que nous. J’ai d’ailleurs été un peu étonnée de voir qu’elles avaient concédé deux sets à Romedenne. Mais avec cinq filles de N2, elles devraient le faire.