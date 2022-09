«Lambi» a été préservé à Onhaye

Onhaye est revenu avec sa première défaite, et une exclusion de plus, de Jodoigne (2-1). « On vit des semaines compliquées, mais pas au niveau du jeu. C’était une belle équipe en face, mais ils ne nous étaient pas supérieurs. Leur gardien a sorti un gros match, notamment sur deux envois de Guiot et Guerri. De notre côté, on a encaissé sur de petites erreurs évitables », déclare Lionel Brouwaeys, qui préféra laisser « Lambi » au repos (Bastin intégrant le milieu de terrain). « On a pris la décision dimanche matin. Il a toujours un peu mal quand il accélère et je n’ai pas voulu prendre le risque d’aggraver son état, surtout avec les suspensions qui vont arriver et les blessures de Teklak et Kembi. » Le club a finalement décidé de ne pas aller en appel des sanctions infligées à Josué Bastin (1 semaine), qui a dû sortir avant l’heure de jeu, et à Thomas Leclef (2), alors que Gaëtan Gall en a reçu 4 (!) pour sa rouge contre Gosselies et que Greg Guiot a pris deux jaunes à la Cabouse. « Il a commis deux fautes légères, dans l’engagement physique, qu’on n’aurait sans doute pas sifflées en D2. Mais on a eu droit à un bon arbitrage en général, ce dimanche. » M.B.