La Pansarde: Ghislain, un coup de mou et ça repart

"Le départ est vraiment très rapide. Nous nous retrouvons à trois en tête de la course. Je décide d’imposer un bon tempo et nous ne sommes plus que deux en haut de la première bosse. J’ai un petit coup de mou, mais je garde le contact avec le premier. C’est en milieu de parcours, sur une portion route, que je parviens à recoller et à prendre les commandes pour finalement m’imposer", raconte le vainqueur.

Il ne reste plus que la course de l’Athénée royal Jean Rey le 1er octobre et la mythique Course aux Flambeaux, le 7 octobre pour clôturer en beauté le Challenge.

Résultats

5 kilomètres

1. Ghislain Maximilien 00:19:48, 2. Gondry Corentin 00:19:58, 3. Dardenne Gauthier 00:20:23, 4. Pierson Killian 00:20:37, 5. Van Belle Maxime 00:21:26, 6. Crucifix Vincent 00:21:26, 7. De Pestel Sylvere 00:22:13, 8. Blequit Alex 00:22:29, 9. Leroy Luc 00:22:53, 10. Lernout Matthias 00:23:22, 11. Pestiaux Margaux 00:24:41, 12. Recloux Chloe 00:24:58, 13. Tisserant Teddy 00:25:20, 14. Goffin Pascal 00:26:32, 15. Crahay Anne-Sophie 00:27:27, 16. Lejeune Philippe 00:27:46, 17. Briquet Stéphane 00:28:23, 18. Laurent Simon 00:28:50, 19. Pierre Mathys 00:29:05, 20. Delatte Alain 00:29:17, 21. Bodart Laurie 00:30:27, 22. Nicaise Christiane 00:30:33, 23. Malotteau Miguel 00:31:14, 24. Leclercq Louise 00:31:36, 25. Recloux André 00:31:52, 26. Jacques Julia 00:32:03, 27. Taminiau Elise 00:32:36, 28. Schade Morane 00:32:38, 29. Nanni Antoine 00:32:38, 30. Chauvier Catherine 00:33:21, 31. Nicolas Eva 00:33:42, 32. Hannevart Laurent 00:33:47, 33. Meurant Aurelie 00:34:17, 34. Wiame Catherine 00:34:47, 35. Delmelle Ingrid 00:37:13, 36. Dardenne Aude 00:37:27, 37. Tarin Jean-Paul 00:37:30, 38. Fayt Patricia 00:44:27, 39. Lambert Murielle 00:44:27

10 kilomètres

1. Nanni Antoine 00:39:46, 2. Dubuc Justin 00:40:11, 3. Lefèbvre Tom 00:41:53, 4. Bertrand Romain 00:42:31, 5. Maurenne François 00:42:32, 6. Leclercq Gaetan 00:42:33, 7. Waziri Ekmatuhah 00:43:22, 8. Minique Michael 00:43:33, 9. Pierson Killian 00:44:01, 10. Thomas Dominic 00:44:18, 11. Del Forno Samuel 00:44:40, 12. De Pestel Blaise 00:44:47, 13. Rochette Arnaud 00:45:19, 14. Maudoux Lionel 00:45:30, 15. Lefèbvre Sébastien 00:46:09, 16. Soumoy Alain 00:46:47, 17. Lange Dominique 00:46:55, 18. Mubarez Wahidullah 00:47:00, 19. Guiot Fabrice 00:47:06, 20. Leroy Jean-Pierre 00:47:08, 21. Amant Bertrand 00:47:26, 22. Nicolas Sebastien 00:47:40, 23. Nicolas Jerome 00:49:06, 24. De Pestel Sarah 00:49:54, 25. Guillaume Yves 00:50:17, 26. Chatel Daniel 00:50:26, 27. Colot Marie 00:50:29, 28. Nuytten Frederic 00:50:31, 29. Mathelart Joy 00:51:05, 30. Deville Philippe 00:51:30, 31. Fichet Laurent 00:51:53, 32. Labilloy Laurent 00:52:12, 33. Massin Grégory 00:52:15, 34. Thomas Paul 00:52:16, 35. Defauw Georges 00:52:21, 36. Moreau Denis 00:52:24, 37. Lissoir Cédric 00:52:27, 38. Antoine Eddy 00:52:41, 39. Fichet Dominique 00:52:47, 40. Sibille Thibaud 00:53:56, 41. Moreau Denis 00:54:06, 42. De Pestel Herve 00:54:14, 43. Aubert Serge 00:54:24, 44. Goffin Pascal 00:54:50, 45. Bouwens Gaud 00:54:53, 46. Derre Sigrid 00:57:37, 47. Maurenne Stephanie 00:57:39, 48. Fosty Francette 01:00:17, 49. Begaux Jean 01:00:33, 50. Vandenberghe Aurore 01:01:43, 51. Lemaire Dominique 01:05:13, 52. Van Malleghem Sebastien 01:05:38, 53. Daix Christiane 01:06:52, 54. Capella Serge 01:09:38, 55. Gille Daniel 01:09:48, 56. Hanotier Christine 01:15:28, 57. Goblet Annick 01:15:29