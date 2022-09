Isabelle Pietquin, nouvelle présidente de la commission provinciale namuroise des vétérans

Présidente du club de Moustier depuis 2019, Isabelle Pietquin, qui a intégré en 2001 le comité provincial namurois où elle assure la vice-présidence, est la nouvelle présidente de la commission provinciale namuroise des vétérans. Elle succède à Francis Frédéric, qui a été récemment fêté pour ses 50 ans au CP. « Je remercie le comité provincial, qui me fait entière confiance et m’a confié ce poste. Je tiens aussi à remercier Freddy Romainville, le secrétaire, pour son accueil et l’aide qu’il m’apporte et m’apportera tout au long des saisons à venir. Ma priorité est de continuer un travail qui est bien rodé et qui tourne, et de former avec le groupe en place une équipe qui évoluera dans la bonne ambiance. Le respect de chacun et du travail de tous est nécessaire pour accomplir les tâches qui nous permettront de poursuivre les activités nombreuses, ouvertes aux aînées et vétérans. » DO