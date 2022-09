D2: une clean-sheet appréciée à Namur

Au-delà de l’esprit collectif et de la solidarité qui ont poussé les Merles vers un second succès d’affilée face à Warnant (1-0), le fait de maintenir le zéro derrière a rassuré une arrière-garde namuroise dont le fleuron a assurément été le dernier rempart, Jordan Tonnet. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, le gardien namurois affichait le sourire du devoir accompli : « Cela m’ennuyait quelque peu de ne plus avoir gardé mes filets inviolés, reconnaissait Jo. Samedi, j’ai eu pas mal de boulot. La défense a bien tenu face à un solide adversaire. C’est de bon augure avant un difficile déplacement à Verlaine ».