Classement des buteurs de P2: Magis puissance 3, premier doublé de capitaine Brouir à Assesse (J5)

Au rayon des petits exploits personnels, on notera, toujours en série A, les doublés d’ Anaël Sabbe (Bossière-Gembloux également), Raphaël Deheneffe (Malonne), Giuseppe Rossini (FCO Namur), Colin Genard (Grand-Leez B), Basile Adam (Ligny) et Jean-Baptiste Marion (Wépion).

En P2B, c’est encore et toujours l’Anhétois Daniel Patrick Nama, auteur d’un but ce dimanche, qui mène la danse (9 goals). L’attaquant de Pondrôme, Cédric Magis, ne laisse pas l’Orangé prendre ses distances et le suit à une petite longueur, grâce à son triplé du week-end, lui qui avait déjà frappé fort lors de la deuxième journée en plantant un quadruplé. Le trio Alexis Descarpentries (Bioul), Antony Giglio (Petigny-Frasnes) et Patrick Collin (Rochefort B) complète le podium.

Romain Brouir a inscrit le premier doublé de la saison à Assesse, club où il est arrivé au mercato et où il porte le brassard de capitaine. Deux autres joueurs ont réalisé eux aussi le doublé: Samuel Quevrin, avec Gesves, et Antonin Collinet, avec Surice.

Voici le top 5 des meilleurs buteurs de P2 après la cinquième journée de championnat:

P2A Namur

6 buts

Herbiniat (FCO Namur)

5 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Leocata (Lustin), Duchêne (Petit-Waret), Gilsoul (Rhisnes)

4 buts

Camara (Jambes), Leruth (Ligny), Notte (Lustin), Hannecart (Naninne), Huygen-Thomas (Wépion)

3 buts

Gillard (Aische B), Poskin (Éghezée), El Kouchaii (FCO Namur), Longin (Grand-Leez B), Lajili (Jambes), Hennau et Paris (Ligny), Deheneffe (Malonne), Dehaye (Rhisnes), De Groote (Sauvenière)

2 buts

Guede et Sabbe (Bossière-Gembloux), Perez Avial et Van Achter (Éghezée), Rossini (FCO Namur), Barry, Beguin et Genard (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), B. Adam (Ligny), Dupuis (Malonne), Baugniet, Baume et Pinchart (Naninne), Delitte (Petit-Waret), Folens (Profondeville), Joine et Reins (Rhisnes), Harrad, Marion et Miler (Wépion)

P2B Namur

9 buts

Patrick Nama (Anhée)

8 buts

Magis (Pondrôme)

4 buts

Descarpentries (Bioul), Giglio (Petigny-Frasnes), Collin (Union Rochefortoise B)

3 buts

Martin (Anhée), Brouir (Assesse), Becheker (Flavion-Morialmé B), J. Hassani et Pisvin (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Fadeux et Marchal (Pondrôme), Bridoux (Schaltin), Dumont (Surice), Alessandro (Tarcienne)

2 buts

De Maglie et Hosselet (Anhée), Huet (Assesse), A. Delcourt, Dunesme, Helson et Lincé (Bioul), Catoul (Gedinne), Julien et Quevrin (Gesves), Ar. Bodart (Onhaye B), Maistriaux et Poupaert (Petigny-Frasnes), Antoine (Pondrôme), Piérard (Union Rochefortoise B), Collinet (Surice), Deghorain et Nkoue (Tarcienne)