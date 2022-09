Ciney: «Supérieur dans le jeu»

«Plus rapides sur le synthétique»

Monté en seconde période, Tom Antoine a contribué à la belle victoire de son équipe face à Herstal (2-1). "Nous nous sommes rapidement rendu compte qu’Herstal était prenable et nous nous sommes dit à la pause que nous pouvions obtenir les trois points. Sur notre synthétique, nous avons su nous montrer plus rapides et supérieurs à eux dans le jeu. Nous avons en tout cas fait tout ce qu’il fallait pour obtenir cette victoire qui est amplement méritée. C’est un beau résultat pour le groupe qui a bien travaillé."