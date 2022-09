Les Cinaciens ont rarement eu voix au chapitre. Le manque d’automatismes et de présences en avant-saison l’explique en partie. Le repos était atteint sur un score de parité (1-1). Tshiala avait répondu à Hofra (1-0). La seconde période était à sens unique, avec des buts de Spitaels et Dupont.

Auvelais 3 – Leuze 8

Face à une équipe emmenée par son feu follet Catinus, les Hall Boys, privés du trio Russo-Jeanmart-Oleffe, se sont logiquement inclinés. Roelen a inscrit les deux derniers buts locaux. Dumont était à l’origine d’un autogoal adverse. "J’exhorte mes troupes à l’autocritique et à la révolte, sinon la saison va être longue. très longue", précisait le coach local Régis Romainville.

Catinus (8e, 9e, 16e, 47e), Albert (20e), Preudhomme (26e), Gérard (31e), Melebek (35e) et Dubuisson (37e) se sont partagé les buts leuzois (au nombre de neuf, pas de huit comme précisé sur le site de la LFFS).

Dinant B 5 – Namur 6

La première mi-temps était équilibrée (1-1). Dès la reprise, Guion inscrivait le deuxième de ses quatre buts (1-2). De 1-3 (32e), le score passait à 4-3 (38e). Survenait alors le tournant du match. Grand artisan de la victoire des siens, le gardien namurois détournait un penalty et empêchait les Copères de faire le break. Les Namurois retrouvaient la confiance et plantaient trois nouveaux buts. Les buteurs se nomment O. Meyfroidt (3), Delaite et Tasiaux, les buteurs visiteurs, Guion (4), Douniaux et Dury.

"Une victoire qui fait du bien", se réjouit le T1 namurois Frédéric Lucchetta.

Mettet 7 – Sambreville2

"Un très bon match que nous avons dominé du début jusqu’à la fin malgré un début de seconde mi-temps un peu plus compliqué", analysait le gardien local Cédric Graulus. Les buteurs locaux se nomment Lengele (3), Léo Graulus (2), Blanchard et Want. Hofra est le buteur visiteur.

Ciney 1 – Loyers 7

"Quand on dispose d’un noyau de 17 joueurs et que l’on doit faire appel à 2 vétérans pour éviter un forfait à domicile, le score final est tout à fait logique", pestait le T1 cinacien Jérôme Renard. Le repos était atteint sur le score de 0-2 (9e Coco Ruymbeke, 24e Gaye). La seconde période n’est qu’une formalité pour Loyers, qui empilait les buts face à une défense cinacienne qui s’écroulait comme un château de cartes. Ducastel a sauvé l’honneur de la lanterne rouge (1-6, 45e). Les autres buts loyersois ont été inscrits par Gaye (0-3, 30e; 0-4, 40e; 0-5, 42e), Horion (0-6, 43e) et Coulon (1-7, 48e).

Seilles 10 – Walcourt 1

"Nous avons eu la mainmise durant tout le match, avec une très bonne prestation, du sérieux et le respect des consignes", se réjouissait le T1 local Sylvain Depas. Ses buteurs se nomment Cepa Dos Santos (2), Dejasse (2), Depas (2), Seressia (2) et Vanhees (2). Le repos était atteint sur un score de bicyclette tennistique (6-0). "Nous avons complètement raté notre match. Le seul point positif est la reprise de Quentin Collet et de Maxime Poulin", avouait le T1 visiteur Cédric Coppin.