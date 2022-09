Une deuxième victoire, malgré des lacunes persistantes

Cartes jaunes: Lacroix, Cornet, Étienne, Roland, Sbaa, Pauletti, Rémy, Adib.

Buts: Said (1-0 pen. 24e), Cornet (2-0 pen., 35eet 3-1, 86e), Soto Munoz (2-1, 75e), Alima (3-2, 90e).

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Ouedraogo, Said, Sbaa, Uhia, Akwasi (80eLambert), Cornet (87eCherdon), Monmart, Laloux, Lazitch (20eÉtienne)

AYWAILLE: Deusings, Lacroix, Toussaint, Vinaimont, Roland (68eAntoine), Famerie, Fondaire, Colson (68eDallemagne), Adib, Alima, Soto Munoz.

Deuxième victoire de la saison pour Rochefort. Ce n’était pas le début de saison espéré par les Unionistes, mais ceux-ci auront réussi à relever la tête, après la débâcle de la semaine dernière, à Herstal. Solidaires et ne laissant que très peu la balle aux hommes de Jean-Michel Ummels, les Rochefortois se sont quand même fait peur dans le dernier quart d’heure, en offrant des cadeaux à Aywaille pour revenir dans la partie. Said et Cornet ont permis à Rochefort d’afficher un bilan de 6/12, mais des offrandes sont venues ternir la performance des visités.

"Le boulot a été fait, avec les deux penaltys, puis on est retombé dans nos travers des semaines précédentes, en encaissant deux buts évitables. On repart avec la victoire, mais on constate qu’il y a encore des aspects défensifs et offensifs à travailler", analysait Gilles Lentz.

Une victoire importante, mais une performance mitigée, selon le coach Yannick Pauletti. "On a un problème de concentration. On est une équipe qui a des qualités, qui peut dominer n’importe quel adversaire, mais qui peut aussi perdre pied à tout moment. Le bilan n’est pas celui attendu, mais il reste encore beaucoup de points à prendre", explique le tacticien rochefortois.