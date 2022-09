Tamines s’impose et prend la 2e place

Cartes jaunes: Privitera, Fassin, Becquevort.

Buts: Boudar (1-0, 8e), Maistriaux (2-0, 27e), Mwemwe (3-0, 55e).

TAMINES: Aromatario, Leemans, Piret, Charlier, Boudar, Pratz, Bojovic (55e Boukamir), Becquevort, Maistriaux (62e Bulfon), Kabeya, Mwemwe (74e Martinelli).

TERTRE: Locatelli, Valenti, Privitera, Wuillot, Vermeulen (55e Sardo), Ngongo, Kalunga-Beni, Fassin (66e Tommasi), Kabemba (66e Marissal), Rébéré, Mutombo (55e Debelic).

Ce dimanche, les Taminois se devaient de lancer véritablement leur saison à domicile. À présent, c’est chose faite, et de quelle manière! Dès le début de la rencontre, les hommes de Rosa avaient la mainmise sur le ballon. Suite à une frappe de Maistriaux repoussée dans l’axe par le gardien, Boudar a ouvert le score après seulement sept minutes. S’en sont suivies plusieurs opportunités taminoises, dont des frappes lointaines de Charlier et Pratz. Cette domination des visités se traduira par un second but tombé peu avant la demi-heure de jeu. Maistriaux a profité d’une approximation entre deux défenseurs afin de placer une frappe croisée hors de portée du gardien. Le dernier quart d’heure avant la pause était en faveur de Tertre, qui pousse afin de réduire l’écart. Mais Mutombo s’est heurté à Aromatario et deux centres venus de la droite n’ont trouvé aucun preneur dans le petit rectangle. Les visiteurs ont laissé filer leur mince chance de revenir au score.

En seconde période, les Taminois ont facilement géré la rencontre. Sur coup franc, Mwemwe a creusé l’écart via une somptueuse frappe qui touche la barre avant de faire mouche. L’addition aurait pu être encore plus salée puisque Bulfon a trouvé la barre transversale. Tamines s’impose donc méritoirement et s’empare de la deuxième place derrière Jodoigne.