Première victoire beezoise, Natoye reste invaincu

Après deux pâles défaites, Beez a retrouvé des couleurs à Haneffe et ouvre, par la même occasion, son compteur de victoire. « Quand nous jouons avec de l’agressivité, de la vitesse et de l’envie, nous sommes plus dangereux, confie le coach, Didier Prinsen. La discussion en début de semaine a fait du bien. Avec cette attitude, on est parvenu à virer à +10 à la mi-temps. Ensuite, on a rencontré un léger fléchissement qui a permis à Haneffe de revenir à -3 à l’entrée du 4equart. Heureusement, on a rebondi derrière pour terminer en gestion. Par ailleurs, tous les joueurs sont à féliciter. On attaque prochainement Huy et Belleflamme, deux équipes à notre portée, et si succès il y a, on pourrait tirer un bilan honnête de 3 sur 5. »

Belgrade 60 – Charleroi 94

Privé de Cerquarelli, d’Hucorne et de Davreux, Belgrade a été dépassé sur la longueur par les talentueux carolos. En parlant de talent, Tshiteya, auteur de 21 points dans le premier quart, est intenable (24-37, 10e). Ensuite, les Belgradois s’adaptent, passent en zone et reviennent alors à -3, avant que le CEP ne remette un pied sur l’accélérateur pour terminer la première mi-temps par un 10-0. "À la reprise, on a manqué de caractère, tout profit pour Charleroi qui s’envole définitivement au score, constate le coach, Didier Themans. Après cette belle réaction au deuxième quart-temps, c’est dommage d’abandonner aussi vite."

Natoye 80 – Belleflamme 54

À nouveau intraitable en défense, Natoye poursuit son parcours sans-faute. Pourtant, il a fallu du temps pour s’adjuger ce 3esuccès. Surpris par le dynamisme et le mouvement imprimés par Belleflamme, les Jaunes courent d’emblée après le score (12-17, 10e). La suite demeure serrée (27-27, 17e), avant que Natoye n’enchaine les bombes afin de prendre la tête à la mi-temps (34-27). "Via une circulation du ballon plus fluide, nous explosons l’écart en notre faveur en seconde période, précise le coach, Laurent Costantiello. Le fait d’avoir davantage d’atouts au sein de notre effectif a également fait la différence."