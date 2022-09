Natoye enchaîne

Sa large victoire inaugurale obtenue sur Fleurus mercredi a été confirmée ce dimanche par des Natoyennes inspirées. Pourtant, elles tombent, en première mi-temps, sur une belle prestation d’Arlon offensivement, en grande réussite à distance. Natoye ne parvient pas à s’envoler au marquoir (40-31 au repos). En seconde période, les filles de Louis Crevits se montrent rigoureuses en défense et offrent la même cadence de l’autre côté du terrain, en alternant le jeu intérieur et extérieur. Le succès s’est alors dessiné plus aisément. Ph. Gu.