Malonne défait à Ciney

L’autre affiche du week-end a vu Ciney prendre la mesure de Malonne (76-64) et montrer qu’il faudra compter avec lui au classement final. Et pourquoi pas une participation aux play-off. "On a été constamment devant, confie le coach Pierre-Yves Delveaux. Notamment grâce à une grosse intensité défensive. On peut dire que l’apport des nouveaux joueurs, je cite Alexandre Claisse et Florent Baerts, nous fait du bien. Ce dimanche on a été appliqué tout au long de la partie. Et si Malonne est bien revenu à quatre unités, on a su repartir de l’avant et ne jamais baisser d’intensité, avec l’excellent travail de Hugo Dejaeghere. Dans ce championnat, il s’agira de tenir sur la longueur car, malgré notre 3/3, rien n’est encore acquis bien entendu. Continuons surtout notre excellent travail défensif", conclut le coach cinacien.