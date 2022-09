Le premier point des Coccinelles!

Cartes jaunes: Matriche, Puerta Lopez, Viguen, L. Fromont, Cappelle, Kempeneers, Sustendal, Jorand, Cowez, Lengelé.

Buts: De Bona (1-0, 5e), F. Fromont (1-1, 16e), Sevrin (2-1, 48e), F.Fromont (2-2 pen., 63e).

CHEVETOGNE: Gauchet, Sevrin , De Bona (20°: Hottias), Grégoire, Cowez, Derèse (78°: Devogelaere), Pierard, Viguen, Puerta Lopez, Dubois, Cappelle.

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier, Jorand, Delvigne, L.Fromont, F.Fromont, Autequitte, Kempeneers (76°: Barry), Lengele, Sustendal.

À Chevetogne, au niveau des blessés, c’est la Bérézina! Huit titulaires sur le flanc et deux absents. Michel Godefroid était prêt à recontacter les anciens, pour obtenir du renfort. Sur une des premières offensives, le gardien Matriche accroche l’attaquant de Chevetogne et se voit attribuer un aimable carton jaune. À la 6e, De Bona, de la tête, fait 1-0. À ce moment du match, les "Coccinelles"font beaucoup mieux que bien. Alors que Spy cherche ses marques. Qu’il trouve à la 20e. Sur un cafouillage devant Gauchet, F. Fromont met au fond. Chevetogne, un oiseau pour le chat? Encore faudrait-il que le chat sorte ses griffes. L’envoi du visité Dubois oblige Matriche à la claquette. De Bona, blessé, sort et allonge la liste des indisponibles. Mais les Coccinelles continuent à battre des ailes.

C’est ainsi qu’à la 48e, et des 25 mètres, Romain Sevrin trouve la lucarne (2-1). Un quart d'heure plus tard, pour une faute sur Delvigne, l’arbitre accorde un penalty aux visiteurs. Que F. Fromont s’empresse de mettre au fond. Spy retrouve des couleurs. Tout reste possible. Les Cinaciens mettent la pression. Grégoire se retrouve seul devant le keeper, qui sauve. Son équipe concède ensuite trois corners improductifs.

Un Spy plutôt pâle en première mi-temps et plus alerte en seconde? "C’est évident, expliquait Eddy Broos. À la mi-temps, je les ai encore secoués. Je ne vous cache pas que je suis à nouveau déçu. Les deux buts que nous prenons sont encore autant de cadeaux! Chaque semaine, ces erreurs reviennent sur le terrain. Qu’y faire? Elles nous obligent chaque fois à courir après le score. Maintenant, coup de chapeau à Chevetogne, qui en a profité. En attendant, les points nous filent sous le tarin."

En face, Michel Godefroid n’était pas plus heureux. "C’est notre premier point. C’est bon pour le moral. Mais les trois étaient à notre portée. Car, contre toute attente, nous restons plantés tout au fond du panier, avec une seule unité. Le championnat est encore long, mais il est déjà grand temps de faire les emplettes. Avec mon équipe au complet, les points tombaient dans notre assiette. D’autre part, les corners que nous forçons en fin de partie, n’ont rien donné."