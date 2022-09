Évelette double son avoir

Les deux équipes engrangent des points précieux depuis deux semaines. Qui, de l’un ou de l’autre, va stopper cette moisson ? C’est la question que l’on se pose dès le début de la rencontre. Chacun gère de parfaite manière le milieu de terrain, mais les « Blues » commencent à prendre le dessus. Olivier Cauz le reconnaît. « Leur équipe est déforcée, comme la nôtre. J’ai remanié notre défense et c’est payant. J’attends cependant encore plus d’efforts de mes joueurs ». Et, effectivement, à force de pousser vers le goal adverse, s’ensuit un penalty indiscutable, pour une main de Poncin dans le rectangle, qui est transformé par Marino.