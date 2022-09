Boninne se joue du Condrusien

Sclayn 1 – 1 Denée 1

Dans un match avec peu d’occasions, Denée va mener grâce à Feron au quart d’heure de jeu. Sclayn parvient à égaliser par Mest 5 minutes avant la mi-temps. Aucune des deux équipes ne prend l’ascendant en 2epériode.

Loyers 4 – Bois-de-Villers 2

Les visiteurs prennent rapidement l’avantage par Blume après 4 minutes de jeu. Bois-De-Villers va doubler la mise à la 17e via Lemoine. Loyers ne se laisse pas abattre et Robert réduit le score à la 37e. La seconde période est pour Loyers et Hontoir va égaliser dans le dernier quart d’heure. Hontoir s’offre un doublé deux minutes plus tard. Robert enterre tout suspense en toute fin de rencontre.

Condrusien 3 – Boninne 4

Malgré une domination des visités, c’est Boninne qui débloque le marquoir à la demi-heure par l’intermédiaire de Disy. Vestens égalise peu avant la mi-temps. À la reprise, Vestens s’offre un doublé à la 54emais Debens égalise dans la foulée. Le Condrusien pousse mais manque de réalisme puis Croibien donne l’avantage à son équipe 10 minutes avant la fin du match. Alors qu’on pensait que le score ne bougerait plus, Henry égalise sur coup franc à la 89e. Boninne pousse et parvient à arracher les 3 points dans le temps additionnel par une frappe de Hock.

U. Dinantaise B 5 – Faulx 1

La Dinantaise prend rapidement les commandes dans ce match par Dorier. Mais une erreur défensive permet à Faulx d’égaliser au quart d’heure de jeu. Les visités ne baissent pas les bras et prennent l’ascendant sur le match. Ils se voient récompensés de leurs efforts à la 36e par Suray. À la suite de l’exclusion d’un de ses joueurs, Faulx s’écroule et Loriers met les siens à l’abri. Pirson met la Dinantaise sur orbite juste après la reprise. Hatert alourdira le score en fin de match.

Ohey 7 – Bioul 3

Après un quart d’heure de jeu, Depas fait 1-0. Collard double la mise sur penalty à la 25e. Bioul ne se relèvera pas de ce coup sur la tête et Ohey va en profiter. Les buteurs sont: Gauthier, Henin (2) et Collard (2). Bioul sauve l’honneur en fin de rencontre en marquant 3 buts par Paparo et Lorent (2).