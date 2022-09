Belle confirmation des Cinaciens

Cartes jaunes: Mignon et Mbazoa.

Buts: Jadot (1-0, 60e), Mignon (2-0, 70e), Dongala (2-1, 80e).

CINEY: Monteleone, Despas, Jadot (70eBwangombo), L.Lambrechts (57eAntoine), Bruckner, Hanneuse, Mignon (78eKersten), Henrotaux, Otte, Boudjemaa, Claude (75ePajaziti).

HERSTAL: Fillieux, Audoor, Goblet, Ljubic, Mbazoa, Benothman (65eBotterman), Karatas, De Brouwer (72eServais), El Farsi, Dongala, Jamart.

Ciney ne doit pas snober les "Armuriers", car ce club est une des grosses cylindrées de la série. Ces gaillards ont déjà ferraillé avec Richelle, Habay et Rochefort. La rencontre devrait donc tenir ses promesses. David Maucq reprend les mêmes que lors du déplacement à Marloie. Et Ciney est le premier à rentrer dans le match. Mais Herstal rend la monnaie de la pièce à la moindre occasion. Il joue bas et empêche les "Bleus"de profiter des espaces libres. Et compte sur le contre pour mettre Monteleone à contribution. À la 40e, les "Rouches"héritent d’un coup franc à la limite du rectangle, que Jamart met sur la transversale. Au-delà d’une saine agressivité, les visiteurs ont du métier. À Ciney, on dirait que certains n’osent prendre leurs responsabilités, par peur de mal faire.

Dès la reprise, Herstal en remet une solide couche. À la 50e, sur coup franc, l’envoi de Jamart prend le poteau. Les Cinaciens se dégagent et le tir de Mignon nécessite un save de classe de Fillieux. Avant que Lambrechts, idéalement placé au second poteau, ne loupe de peu le cadre. Puis, à la 60e, les "Bleus"trouvent l’ouverture, Jadot plaçant hors portée du gardien. Dix minutes plus tard, Mignon roule la défense dans la farine et double l’acquis. Son adversaire ne rend pas les armes et revient à 2-1 par Dongala. Les dernières minutes sont crispantes, mais on en reste là.