P4D : Anseremme et Anhée B à 15 sur 15

Leignon trouve la faille après 5 minutes par Troestler et fait le break juste avant le repos par l’entremise de Meunier. En seconde période, les Cinaciens gardent la mainmise sur la partie mais galvaudent des occasions d’alourdir le score.

Pondrôme 1 – Méan 2

Marlair transforme un penalty à la 8e. Malgré des occasions dans les deux sens, le score ne bouge plus avant le repos. En début de 2epériode, Méan prend le dessus sur son adversaire et égalise à la 48e par Rasquin. Les visiteurs poussent et passent devant juste après l’heure de jeu grâce à un but de Wautie.

Dion 9 – Pessoux 1

Touhami ouvre le score à la 7e. Dans la foulée, Brecht et Léonard donnent trois longueurs d’avance à leur équipe. Pessoux réagit et réduit la marque à la 25epar Ansiaux. Dion ne doute pas et inscrit un quatrième but avant la pause par Verhulst. Dion maintient sa domination. Les visités en profitent pour soigner leur goal average en plantant cinq autres roses des œuvres de Bouaziz, Petit, Bataille, Fondrieschi et Brecht.

Entente Sommenoise 1 – Haversin B 4

Les visités ouvrent la marque à la 25epar Cherry. Haversin réplique avant la pause par A. Georges. Les visiteurs prennent la 2epériode à leur compte, et l’avance via E. Georges. Haversin profite ensuite d’un penalty transformé par Davin et d’un autogoal pour s’adjuger un succès logique.

Anhée B 2 – Lustin B 1

Dulieu inscrit le premier but à la 10e. Anhée équilibre les échanges jusqu’au repos. En 2epériode, les visités prennent le dessus sur leur adversaire et poussent pour égaliser. Ils y parviennent à la 80e avec un but de Matoh Firam. En toute fin de match, Anhée arrache la victoire grâce à un penalty converti par son entraîneur C. Chapelle.

Mesnil B 2 – Dinant B 3

Le début de partie est équilibré, mais le but d’ouverture arrive à la 30e pour Dinant via Volckaerts. Mesnil pousse avant le repos, mais en vain. À l’heure de jeu, les visités recollent au score grâce à un but de Boukheras. Drugmand permet à Dinant de passer devant à la 82e. La fin de match est intense avec une nouvelle égalisation mesniloise à la 85e par Graczyk. En toute fin de match, Mahieux sort de sa boîte pour donner la victoire aux visiteurs.

Ciergnon 0 – Han-sur-Lesse 1

Les visiteurs entrent bien dans le match et ouvrent rapidement le score. Les visités rentrent à leur tour dans le match et équilibrent les échanges. En 2epériode, Ciergnon tente de revenir dans la partie, mais Han résiste bien. « Le derby s’est disputé dans une bonne ambiance avec une très bonne mentalité tant sur le terrain qu’en dehors. C’est à souligner », précise Pascal Tiste le mentor de Ciergnon.

Anseremme 4 – Gedinne B 0

Anseremme a fait la différence en 2epériode grâce à deux doublés, celui de Jaumot et celui de Bah. Une victoire large dans les chiffres qui permet aux Dinantais de garder leur place de leader.

Objectif réussi

Malgré les apparences et le score sévère, la rencontre entre Anseremme et Gedinne a été très disputée. « Nous avons eu une première mi-temps compliquée face à la très jeune équipe de Gedinne qui était venue pour défendre et qui l’a très bien fait. Durant les 45 premières minutes, mon gardien Julien Depaye a même dû sauver les meubles à trois reprises sur des contres visiteurs », confiait l’entraîneur local Stéphane Golinveau à l’issue du match. Heureusement pour les visités, la situation s’est améliorée durant la seconde période. « Nous avons mieux fait circuler le ballon et avons pu jouer plus haut grâce notamment au vent et au fait de pouvoir attaquer avec la descente devant nos supporters. Cela a suffi pour faire la différence, même si à 2-0 mon gardien a encore sorti un gros arrêt. Au final, nous obtenons une belle victoire face à une solide équipe ardennaise. » Anseremme confirme ainsi son bon début de saison. « C’est de bon augure pour la suite. »