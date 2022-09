Dès les soixante premières secondes, Guery surprenait l’arrière-garde florennoise. Il fallait toute la maîtrise de Collinet, auteur d’un doublé aux 25e et 40e pour remettre les Jaune et Noir sur la bonne piste. Janssens à la 50e, semblait mettre à l’abri les visiteurs. Dix minutes plus tard, Crusner réduisait l’écart en réussissant un coup de réparation. Les Aviateurs serraient les rangs.

Somzée B 1 - Thy le Château B 1

Les Métallos allaient prendre l’avance juste avant la pause dans un derby engagé, correct et offensif. En seconde période, les Somzéens tentaient de revenir et y parvenaient via leur valeureux capitaine Dufert. Les visités continuaient de pousser mais c’est le gardien Gailly qui sauvait deux contres visiteurs .

Gimnée-Mazée 2 - St Gérard 5

Les Brognois ont livré un excellent premier quart d’heure où le marquoir fut alimenté trois fois par Libert (2) et Picavet. De façon surprenante, le jeu visiteur allait ensuite se déliter. Les Mauves en profitaient pour réduire l’écart, Deprez marquant contre son camp. Tony puis Fortemps remettaient une accélération symbolisée par deux roses. Le but local à la 80erestait anecdotique. "On ne retiendra que les 3 points", exposait le T1 visiteur, L. Dimanche.

Olloy 4 - Ham B 4

Razal et Scheepmans avaient porté les visités aux commandes aux 7e et 25e minutes. Les Hannetons réduisaient la marque à la 41e via Zaccaria. À la 54e, Pierre rendait trois buts d’avance aux visités. Calvi, Nennin sur penalty et Mas, permettaient aux Balouches d’arracher un point.

Et. Tamines 5 - Treignes 0

Dès la 6e, Brigano avait mis les Sambriens sur orbite avant que Declunder ne double la mise à la 42e. Malgré un jeu plus fermé après les citrons, De Cico, Portofino et Brigano ajoutaient un trio de buts au marquoir.

Tarcienne B 8 - Philippeville B 0

Curieusement, les visités ne signent que leur première victoire tout en restant dans les formations attendues sur le podium. Au premier acte, les buteurs se nommaient Liesse (2), Declercq et Di Padova. À la reprise Milioni, rentré au jeu inscrivait trois buts et Beddar un.

Falisolle B 0 - Lesve-Arbre 10

L’opposition des Frontaliers était trop faible pour inquiéter l’autoritaire leader. Le marquoir indiquait 0-6 à la pause avant d’atteindre la dizaine (Marlier 4, Calonne, Julemont, Piette, Delguste et le gardien Claes sur penalty),

Fraire 1 - Clermont 0 (arrêté)

Le but de De Roover à la 70e provoquait l’ire des visiteurs qui quittaient le terrain, fâchés sur l’arbitre.

Une prochaine journée alléchante

Match après match est une formule consacrée dans le monde du football souvent employée par les entraîneurs. Les responsables sportifs de Lesve-Arbre, Saint Gérard, Florennes et l’Etoile Taminoise ont dû persuader leurs ouailles de ne pas déjà se braquer sur la prochaine journée qui recèle deux futurs chocs alléchants: St Gérard – Tamines et Lesve-Arbre-Florennes. Le quatuor a gagné de concert et se sent prêt pour la prochaine échéance. "Ce sera un vrai test pour nous, lâche Maurizio Lomanto, le T1 sambrien. Si nous perdions, nous serions distancés". Toujours au maximum, son vis-à-vis, Laurent Dimanche reste dubitatif. "Je n’ai vu qu’un bon quart d’heure de mes troupes", s’interroge le mentor brognois.

Du côté de Vincent Collet où on a empilé les buts ce dimanche, la sérénité règne: "Ce futur duel nous permettra de nous jauger". Enfin, côté florennois, la confiance est aussi de mise avec un Guillaume Collinet qui marque comme il respire. On est déjà impatient d’être dimanche prochain.