Seumaye met les "Rouges"aux commandes dès la 2e. À la 20e, Genart trouve la faille pour remettre les deux équipes à égalité. En deux minutes, Seumaye et Scarito creusent l’écart avant le café.

Fort de cet avantage, les visiteurs se déconcentrent, ce dont profite Rocchi pour égaliser, sur un beau doublé. La décision tombe dans les dix dernières minutes, Clément et Scarito assurant les trois points aux hommes de Fabrice Benoît.

Wépion 2 - Flawinne B 3

Après une période de moindre conjoncture, les Gozettis ont renoué avec un succès probant, au grand plaisir de l’ex-Fraisier Antonin Jadot. C’est surtout au terme d’une première période, menée de mains de maître, que les Flawinnois ont forgé leur succès, menant 0-3 à la 27evia Pairoux et Cléda (2). Le but d’Oubouaziz à la 42eaurait pu être décisif, si l’énorme occasion du visité Bastin n’avait été galvaudée par la suite.

Les "Fraisiers"dominaient à la reprise et voyaient Oubouaziz rendre l’espoir aux siens à la 51. Les possibilités se créaient dans chaque camp, avec notamment une reprise acrobatique du visiteur Vanesse sur la latte.

Temploux 4 - Moustier 0

"Ce n’était pas bon du tout en première période", relate le T.1 des "Aviateurs", Benjamin Mazy. Le penalty loupé par Del Piero à la 5een était la parfaite illustration. Ce fut meilleur pour les "Bleus"après la pause, bien aidés par un doublé de Rase. Nazé puis Février consolidaient le succès temploutois.

Onoz 2 - Jambes B 4

Un premier acte très peu attractif voit le Standario se détacher à 2-0, via Kouba sur penalty et Yelkenci. Le but de Guillaume relance les visiteurs. Ceux-ci égalisent par Vanderstappen, avant que Fichera et Lamour ne scellent le sort des visités.

Profondev. 2-Jemeppe 4

Hichem El Araichi, le coach visiteur, qui craignait ce déplacement, doit être soulagé. Ce ne fut pas facile pour autant.

Au but d’El Khamichi (0-1), Noel répliquait trois minutes plus tard. À la 16, Janssens donnait l’avance aux Mosans. Le but de Bouazza remettait les deux équipes à égalité. La domination des "Chimistes"à la reprise s’avérait payante, avec des roses de Rody et Malhaise.

Sauvenière B 3-Mazy B 0

Benaddada offrait les rênes du match aux "Wawas", en scorant aux 23eet 59eminutes. À dix minutes du terme, De Carpentrie assurait le succès gembloutois.

Namêche - Wartet r.

Le match se jouera ce mardi 20 septembre, à 20h. Le terrain de Namêche, partagé avec d’autres clubs sportifs andennais, n’était pas libre ce dimanche et la demande d’inverser la rencontre a été refusée par le CP, qui proposait de jouer à… Pessoux.

Tous les ténors ne sont pas encore au niveau voulu

Aucun des ténors n’a réussi à conserver le maximum de points jusqu’à cette 5ejournée. Ceux-ci ne sont pas vraiment distancés, mais parfois peinent à atteindre le niveau voulu par leur entraîneur. Lors du match contre Moustier B, Benjamin Mazy, le coach de Temploux, à cru revivre le scénario du off-day subi à Profondeville. "Ce n’était vraiment pas terrible en première période", constate-t-il. Même impression à Onoz, où Jambes a été mené 0-2 à la pause. "Vraiment mauvais", lâchait Roberto Certo. Heureusement pour ces deux prétendants aux places d’honneur, la reprise s’est avérée bien meilleure. Les deux mentors ne manqueront pas de rappeler, en semaine, que la régularité sera la clé d’une participation au tour final. Jemeppe semble l’avoir déjà compris, les "Chimistes"alliant souvent manière et performances.