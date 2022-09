Les Orangés profitent de la désorganisation des Carriers pour prendre l’avance rapidement via Demblon et Stellings. La domination locale dure jusqu’à la pause. Les visités sont surpris à la 47e par un tir dévié par leur défense. Les hommes de Denis Hoorelbeke font la différence grâce à un hat-trick de Stellings.

Mazy 3 – Taviers B 4

Les Marbriers n’y arrivent toujours pas, au grand dam de leur coach Philippe Baugnet. Les Gembloutois sont menés 0-2 des œuvres de Zicot et Demirtas à la demi-heure. Avant la pause, Boutte réduit l’écart. Les Bleus semblent sur la bonne voie après une reprise partagée. À la 80e, Van Tielen égalise. Las pour les visités, Jacquemart et Paris vont les refroidir aux 81e et 87e. Le but de Van Tielen à la 90e sera insuffisant pour briguer un point.

Yvoir 4 – Schaltin B 1

Face à la jeune classe mauve, les Mosans ont décroché leur premier succès. Ces derniers menaient 2-0 à la pause par Sostrate et Bernard. À la 47e, Weibel réduisait le score. Sostrate, après un penalty loupé, se reprenait et signait le 3-1 à la 76e. Wattlet clôturait le succès local à la 89e.

Fernelmont 3 – Leuze 3

Les joueurs de Nicolas Laurent et Anthony Ronvaux avaient bien débuté en se détachant à 2-0 via Calvi et Collignon. La réplique leuzoise amenait une égalisation avant le café sur des buts de Meyer et un coup franc de Baudot. Si, après la pause, Collignon rendait l’avantage aux visités, l’essai du jeune U17 Ferrier donnait un point aux gars des Keutures.

Boninne B 2 – Ohey B 2

Les Namurois ont glané leur 1er point alors qu’ils avaient mal débuté, encaissant des buts de Malfroid et Simon. À la 45e, Toussaint leur rendait l’espoir. Les Jaunes et Noirs allaient dominer des Oheytois amorphes à la reprise et méritoirement égaliser par Michiels à la 80e.

Gesves 3 – Naninne 0

Les protégés de Serge Jassogne restent invaincus, même s’ils termineront la partie à 9 contre 11. Le 1er acte est équilibré et c’est sur un coup franc à la 44e qu’Adelbrecht débloque la situation. Curieusement, c’est chaque fois après une exclusion locale que Pilette, dans la minute suivante, va assurer la victoire visitée.

Petit-Waret B 1 – Andoy 1

À la 31e, Doupagne sur penalty ouvre la marque pour les Biwacks. Ceux-ci bénéficient d’un 2e penalty mais vont botter volontairement sur le gardien. À la 79e, Emrullahu va octroyer un point aux siens.

Éghezée B 3 – Natoye 3

Les visiteurs de David Brasselet, arbitre apprécié du jour, se détachent sans coup férir via un auto goal et une rose de Condé. Les visiteurs se relâchent un peu et les Sang et Marine en profitent pour revenir en moins de 5 minutes via Portois et Roland. La reprise est équilibrée, même si à la 48e, Simon sur penalty signe le 2-3. Dominant le dernier quart d’heure, les visités vont arracher une unité sur un but de Dave.

Festival offensif au stade Rubay

Le sommet entre Hesbignons et Hamoisiens a été un plaisir pour le spectateur neutre qui a vu 6 buts (3-3), un peu moins pour les deux défenses. "Nous avons été pris à froid mais nous avons pu réagir avant la pause, note le T1 d’Éghezée B, Mathieu Roland. Le duel était intense entre deux formations qui voulaient l’emporter sans calculer. Je suis fier de mes hommes qui ont été menés 2 fois avant de revenir à hauteur de Natoye".

Au sifflet, le coach des Jaunes et Bleus restait mitigé entre un excellent résultat via du beau football et l’impression qu’il aurait pu rafler toute la mise. "Nous donnons des cadeaux sur les buts adverses. J’ai un goût de trop peu après avoir mené deux fois. Maintenant, je signais pour 4/6 après Fernelmont et Éghezée", regrettait-il.

À noter la première victoire d’Yvoir, nette et sans bavure, ainsi que le premier point récolté par les Boninnois. Tous les compteurs sont désormais débloqués.