Les Poires ont assuré l’essentiel, face à des Hastièrois qui se bonifient. Le score restait vierge au terme d’une première période partagée. Dès la reprise, Dujardin trouvait la faille. Si Magniez lui emboîtait le pas (2-0). De Rycke relançait le suspense. Les visités oubliaient de tuer la rencontre.

Biesme B 2 – Couvin B 1

Lambot trouvait la faille (1-0) après quelques minutes d’observation. Lambert doublait la mise dès la reprise. Bouvy relançait le suspense à la 77e.

Dinant 6 - Beauraing B 0

Ex-coach de l’équipe A beaurinoise, le mentor mosan, Olivier Baudelet, a réussi ses retrouvailles avec ses anciennes couleurs. Mouton, Lamquet (2), Bonjean, Tahir et Léonard ont donné au score des allures de correction pour les visiteurs.

Philippeville 2 - Somzée 1

Placés sur orbite par Aynan, sur un cafouillage dans le rectangle, les Somzéens tenaient les trois points jusqu’à un quart d’heure du terme. Moment choisi par Delaire, monté au jeu en première période, pour égaliser. Le même offrait un second succès aux siens à la 86.

Thy-le-Château 8 – Ardennaise 1

Les visités ont infligé une correction à des Ardennais dépassés dans tous les secteurs, en seconde période. Les visiteurs avaient pourtant pris l’avance, via Adam. La machine visitée se mettait alors en branle. Thys égalisait passé la demi-heure. La seconde période était à sens unique. De Roo, Bauduin, Angeli, Verspreet (2), Baelden et Alonso sur penalty donnaient au score des proportions gigantesques.

Nismes B 4 – Bièvre 4

Au but d’ouverture de Save, répondait le doublé de Cordy (1-2). La seconde période était beaucoup plus riche en buts. Donnay et Wallon, sur penalty, rendaient l’avance aux «Crayats». Tout comme Mignon (4-3). Mais Weber (3-3 et 4-4) arrachait chaque fois le partage.

Vencimont 5 - Frontières 1

Bien en place, les visités viraient en tête au repos grâce à Nollevaux et à Salmon. Nollevaux tuait tout suspense en début de seconde période. Baijot et Dion donnaient ensuite au score des allures de forfait. Ischard sauvait l’honneur frontalier dans les arrêts de jeu.

Houyet 4 – Rienne 0

Forts de l’avantage du terrain, les Houyetois viraient en tête au repos, grâce à Evrard et à Mathieu, sur penalty. La seconde période était du même tonneau. Evrard et Manniette, monté au jeu quelques minutes plus tôt, confortaient le troisième succès des leurs.

Houyet vise le top 5

« Onze points sur quinze, avec des partages à Couvin-Mariembourg B et à Frontières, ainsi que le maximum de points à domicile : le bilan est satisfaisant, se réjouit le mentor houyetois, Benoît Ruir. En voyant ça, je miserais bien sur le top 5. Dans tout sport, l’entraînement est primordial pour faire des performances. Alors, avec le peu de présence à ces derniers, je vais m’en tenir à ce que les dirigeants m’ont demandé lors de ma venue, à savoir la première moitié de classement. »

« Notre bilan actuel, avec deux victoires et trois défaites, ne veut pas dire grand-chose, précise le T1 riennois, François Mabika-Kabeya. Nous ferons le compte à la mi-championnat. La seule réalité qui nous intéresse est que nous avons l’opportunité d’évoluer dans cette division. Nous devons travailler pour en avoir le niveau et ce sera déjà notre fierté. Et, si plus il y a, nous sommes preneurs. »