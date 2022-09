La première période est relativement partagée, avec un but de Gavroy sur penalty (1-0), suivi d’une égalisation de Dejaiffe. La seconde partie est à mettre à l’actif des Vedrinois, qui doivent attendre la 75epour reprendre l’avance, par Wouters, et tuer tout suspense par Penoy.

Taviers 4 – Emines 0

La période initiale est relativement équilibrée, les visités ayant manqué de concrétisation. Le but qui va les lancer tombe dès la 47e et est signé Delvaux. À partir de là, on sent que la tâche des Eminois va être très difficile. À la 52e, c’est effectivement 2-0 par Q. Malotaux. Les autres buts viennent de Henrottin (penalty) et Q. Malotaux.

Leuze 7 – Floreffe 1

Rien n’était acquis au repos avec un score de 2-1 et des buts visités de Dandoy et Albert. Après le repos, le match allait de plus en plus à sens unique, avec des buts leuzois de Dandoy, Eh Hasani (2), Naji et Husquin.

Moustier 2 – Namur B 1

Moustier prenait directement les échanges à son compte, ce qui permettait à Scaubergs et à Detournay de faire 2-0 à la demi-heure. Avant la pause et sur sa première occasion, Namur réduisait le score. «On aurait dû tuer le match plus tôt», confie le coach sambrien, Steve Surinx.

Jemeppe 2 – Rhisnes B 0

«Je ne suis pas satisfait de la manière dont mon équipe a évolué, regrette le mentor jemeppois, Mao Catalano. On a eu affaire à une équipe volontaire.» Les visités ont dû attendre la 65epour ouvrir le score par Lipani et la 90epour être libérés, via un but de Piraux.

Saint-Germain 4 – Ligny B 0

Le président éghezéen, Alain Conobert, avait annoncé que son équipe allait remporter un deuxième succès. Il ne fut pas déçu de la prestation de ses protégés, qui ont dominé les Lignards. Au repos, c’était 3-0 via Destrée, Fisette et Dell’Aquila. En seconde période, Ligny équilibrait les échanges, mais ne pouvait empêcher Saint-Germain d’alourdir la marque par Nicolas Schoonjans.

Flawinne 2 – Falisolle-Aisemont 1

Grâce à ce deuxième succès Flawinne se positionne à la septième place. Une satisfaction pour son coach Gaël Masson. «Cette victoire nous permet d’accrocher le bon wagon et de voir la suite avec plus de sérénité». Si Betti déflorait la marque dès la 3e, Fournier égalisait peu après. Puis Flawinne manquait de chance avec l’envoi de Bourguignon repoussé par la transversale. À la reprise, Flawinne poursuivait sa domination et inscrivait le but victorieux par Bourguignon.

Spy B 2 – Bossière B 1

L’affiche a vu Spy prendre la mesure du leader. Si Tallier signait le 0-1, en vue du repos, Maxime Mignon égalisait. Dès la 55e, Mathéo Mignon donnait les trois points aux Spirous.

Les Spirous dans une spirale positive

Grâce à son succès face à Bossière, Spy B occupe désormais la quatrième place, à égalité avec Bossière B et Arquet B. «Avec une équipe remodelée, on a connu un début de championnat plutôt difficile, confie le T2 de Spy, Patrice Marichal. Mais depuis trois semaines, on est de mieux en mieux et dans une spirale positive. Comme notre objectif de départ était le milieu de classement, on ne doit pas se plaindre. Concernant le match de ce dimanche, le point négatif est la mauvaise blessure à l’épaule de Samory Cissé, qui a d’ailleurs dû être secouru et envoyé à la clinique.»

«J’estime qu’au vu du déroulement du match, on méritait mieux. On pouvait mener 0-2 au repos, regrette le coach bossiérois, Pierre Gilson. Si on recule au classement, rien n’est encore fait. Avec un 10 sur 15, on ne va pas bouder…»