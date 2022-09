Les Sang et Or démarraient bien la rencontre, mais Magis plaçait les Beaurinois au commandement. Bioul renversait la vapeur par Descarpentries et Helson. «On a encore galvaudé plusieurs occasions», confie Michel Grégoire. À la reprise, Pondrôme met la pression. Magis remet les pendules à l’heure. Les «Verts» insistent et assomment les Bioulois par Fadeux, Magis et Antoine.

Schaltin 2 – Havelange 2

Havelange trouve l’ouverture à la 32e, par Van Combruggen. Les Schaltinois répliquent et, à trois minutes du repos, Mullens dévie victorieusement de la tête un corner. Au second acte, Grosdent place les visités au commandement, mais à la 75e, B. Lizin arrache le partage.

Gedinne 2 – Tarcienne 0

Les Ardennais prennent l’ascendant, mais doivent attendre la 25epour voir A. Sohy trouver l’ouverture. À la demi-heure, un coup franc de Catoul s’écrase sur le piquet, Herbiet récupère le cuir et trouve lui aussi le poteau. M. Sohy, à l’affût, est plus heureux. Au second acte, Tarcienne met la pression, mais sans inquiéter Mathieu.

Petigny-Frasnes 0 – Pesche 0

Les visités, qui devaient composer sans Poupaert et Gjorgjijevski, blessés, ont hérité d’un penalty à la 25e, mais Giglio n’a pu le convertir. Au second acte, les «Verts» ont pu compter sur leur coach et gardien Benoît Thiry pour signer plusieurs arrêts déterminants et préserver ses filets.

Les «Leus» ont disputé les dernières minutes à dix, suite à l’exclusion de Masson (2 jaunes).

Surice 2 – Flavion-Morialmé B 0

Après un début hésitant, Surice prenait l’ascendant et à la 30e, Collinet déflorait le score. Peu après la reprise, il doublait les chiffres.

Molignée 1 – Gesves 4

Gesves met la pression et à la 20e, Quevrin, sur penalty, ouvre le score. Peu après, Nzadi profite d’une hésitation du gardien pour égaliser. Nicolas, d’une frappe des 30 mètres, rend l’avance aux Gesvois. Au second acte, Quevrin et Henrioul consolident le succès des visiteurs.

Rochefort 2 – Assesse 2

Les Assessois trouvent l’ouverture par Brouir. Peu après, le capitaine visiteur subtilise le cuir au gardien visité pour doubler la mise.

Rochefort réplique et un centre de Wauthy est dévié par un défenseur visiteur. Au second acte, les promus mettent toutes voiles dehors et à la 93e, Devresse arrache le partage.

Onhaye B 3 – Anhée 2

Les promus ouvrent le score via Betsem. Les Mosans se retrouvent à 10, suite à l’exclusion de Joaris. À la 52e, Bouterbiat double les chiffres. Anhée réagit et Nama relance le suspense. Bodart rétablit les distances et, deux minutes plus tard, A. Dubucq fixe les chiffres.

Une victoire pour relancer la machine

Onhaye B a signé un deuxième succès, après celui obtenu contre Pesche, lors de la journée initiale. « J’attendais une réaction de certains joueurs après la défaite à Bioul, avoue Quentin Mathieu. On a enfin joué avec du caractère et on s’est davantage imposé dans les duels. Certes, la carte rouge nous a facilité la tâche, mais les gars sont allés chercher les trois points avec les tripes. J’ai vu une équipe soudée et qui privilégiait le collectif. Voilà une victoire qui arrive au bon moment et qui va relancer la machine. On a montré qu’on pouvait battre un ténor. »

Premier revers pour Anhée, qui avait pourtant bien entamé ce match. « On était bien présent, mais on a oublié de cadrer les occasions, souligne Éric Jonckers. Il y a ensuite cette carte rouge, inutile mais logique. Au second acte, on a eu une meilleure réaction, mais ce fut insuffisant. On a manqué d’humilité et de respect. »