La première période était sifflée sur un score vierge. En seconde, Rossini, auteur d’un doublé, pensait offrir les trois points aux siens (2-0). C’était compter sans Blavier, sur phase arrêtée, et Delitte, qui égalisaient en quelques minutes.

Ligny 3 – Profondeville 2

Les Grognards ont infligé aux Mosans leur première défaite et même leurs premiers buts de la saison. Folens mettait fin à un cafouillage (0-1). B. Adam égalisait sur phase arrêtée, avant que Leruth ne ponctue une belle action collective (2-1). Les Mosans reprenaient avec de meilleures intentions. Van Vlemmeren égalisait méritoirement. B. Adam, sur phase arrêtée, offrait la deuxième place aux siens.

Rhisnes 2 – Éghezée 1

« Nous n’aurions pas volé le partage », précisait le T1 visiteur, Guillaume Gautier. Le score restait vierge au repos. En seconde période, Dubuisson exploitait une belle action collective (0-1). Les Rhinos renversaient la vapeur sur deux phases arrêtées, via Dehaye et Gilsoul.

Naninne 2 – Wépion 3

Première défaite pour des Naninnois, qui ouvraient le score par Baume. Les «Fraisiers» pouvaient compter sur leur goleador Marion pour renverser la vapeur. Olivier creusait ensuite un écart, atténué par Mary, sur penalty.

Lustin 0 – Grand-Leez B 5

« Un match de référence », se réjouit le délégué gembloutois, Pascal Hairion. Genard (2, dont un sur penalty) et A. Depireux, de retour, creusaient un premier écart, avant le repos. Palange et Boigelot, sur un effort individuel, donnaient au score des allures de forfait. Bon arbitrage de M. Farvacque.

Jambes 2 – JS Tamines B 2

« La rencontre aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre », précisait le coach visité, David Fievet. Mirabella répondait à Belja. En seconde période, Sainthuile faisait 2-1. Les Taminois arrachaient leur premier point de la saison par Boutellier.

Malonne 2 – Aische B 1

Deheneffe ouvrait le score sur penalty, avant de doubler la mise. Drion relançait le suspense. Le coach malonnois Laurent Willems avait menacé de démissionner en cas de contre-performance.

Bossière 5 – Sauvenière 0

Les Unionistes n’ont laissé aucune chance à leurs voisins. Laurent (1-0 et 3-0) et Sabbe (2-0) plaçaient leur équipe sur du velours. En fin de match, Cigana et Sabbe donnaient au score des allures de forfait.

Deux visions différentes

« Nous avons joué en mode mineur, précisait le T1 de Bossière, Michaël Noël. Nous aurions pu marquer bien plus de buts. Ce ne fut pas un beau match, car Sauvenière a refusé le jeu. À 3-0, j’ai demandé de ne pas prendre de cartes et de gérer notre avance. » Dimanche prochain, les Unionistes iront défier Éghezée.

« À partir du moment où, sur les cinq buts, nous en donnons trois, il est compliqué d’aller signer un résultat, déplorait le T1 des «Wawas», Fabian Zimmer. Nous étions attentistes et spectateurs sur les deux premiers buts. Nous avons bien commencé la seconde période. Nous nous sommes créé deux occasions, mais comme d’habitude, nous ne les avons pas converties. Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Lourd dans les chiffres, il ne l’est pas dans la manière. Si notre bilan est de 0 sur 15, nous avons rencontré tous les premiers. » Le week-end prochain, les «Wawas» recevront Ligny, une autre grosse cylindrée.