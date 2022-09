Le titre pour Aisemont

Battus à Bassilly, les Aisemontois ont offert une belle revanche pour cueillir les lauriers et épingler les écussons. Samedi, les Gadis avaient fait illusion en première armure, s’isolant à 2-6. « On avait super bien débuté, prenant les Sillyiens à la gorge, raconte Pierre Denis. Mais les Hennuyers ont corrigé le tir pour éviter Romuald et cibler la devanture. Ils ont renversé la vapeur à 7-6. Par la suite, on a un peu trop fauté au service, pour ne plus sauver que deux jeux. »