"Le match fut très tactique, avec énormément de rythme", précise le T1 mosan Olivier Baudelet. Rapidement devant (1-0, 1e), les Copères regagnaient les vestiaires sur un score de parité. Delaitte avait détourné un penalty aux neuf mètres. En seconde période, les Namurois prenaient la direction des opérations (3-1). Le second but visiteur tombait dans les arrêts de jeu. Sbaa (1-0), Lenoir (2-1) et Lambotte (3-1) se sont partagé les buts locaux.

Libramont 7 – Namêche 2

Menés 3-0 (score au repos) par le désormais seul leader de la série, les Intéristes recollaient (4-2) avant de baisser pavillon. Hubeaux et Soussou Jamart se sont partagé les buts.

D3BMS Jemeppe 11 – Piéton 1

Après une première mi-temps assez équilibrée au terme de laquelle les Jemeppois viraient en tête (1-0, L. Napoleone), la seconde était à sens unique. De 3-0 (27e), le score passait à 10-0 (45e), 10-1 (sur penalty aux9m) et à 11-1. Les buteurs locaux se nomment L. Napoleone (3), Sciabica (3), Fabris (2), Hauben (2) et Taouchant.

Loyers 6 – Florennes 7

Les Florennois effectuaient le déplacement à six. Un effectif inédit, composé de François, Helson, Collinet, Jadoul et Ninnin, tous avec plus de 15 ans au club, était accompagné du goleador A. Delcourt, encore auteur d’un triplé.

Le score était de 4-5 à la pause. En seconde période, les Aviateurs, à 5 fautes à 14 minutes du terme, faisaient parler leur expérience. Collinet (2), Helson et Jadoul sont les autres buteurs visiteurs. Verdel (2), Flamant, M. Fontaine, Paulet et Salihu ont permis aux leurs de rester dans la rencontre.

B.Sambreville 3 – Manage 7

Premier revers pour les Sambrevillois. En raison de l’arrivée tardive de l’arbitre, la rencontre commençait avec vingt minutes de retard. Rapidement menés 0-2 et 1-4 au repos, les Sambrevillois ont été dominés par les champions hennuyers. Debock (2) et Noël se sont partagé les buts locaux.

D3CBS Anhée 3 – Verviers 3

"Le score reflète la rencontre. Très techniques, nos adversaires ont buté sur notre bloc défensif. Nous avons évolué en contre", précisait Justin Dubois. Le score était de 2-1 au repos. V. Dubois (2) et Nazé sont les buteurs locaux.

Sougné 9 – Gedinne United 3

"Si la défaite est logique, le score est forcé. C’est la première fois depuis que nous sommes à l’échelon national que nous nous sommes créé autant d’occasions, dont deux penaltys aux neuf mètres, ratés", précisait le CQ ardennais Bastien Grislain. Le score était de 3-0 au repos. Grimonprez (2) et J. Fondaire ont inscrit les buts visiteurs.