P3C: Houyet accueille Rienne en pleine fête du foot et veut rester invaincu

Florival, Labrière et Manniette rentrent de vacances. Seck n’est plus retenu par son activité professionnelle. Pierret (cheville) et Salmon (mollet) sont blessés. "Pour nous, la rencontre contre Houyet est comme toutes les autres, dédramatise le T1 riennois François Mabika-Kabeya. Nous savons que ce ne sera pas facile, du fait qu’ils sont invaincus à ce jour. Nous mettrons tout en place pour faire une bonne prestation. S’il s’étoffe au fur et à mesure, le noyau est encore un peu victime de déséquilibre, avec les joueurs qui ne s’entraînent pas, qui sont en vacances et retenus par leur activité professionnelle. La plus mauvaise nouvelle est la blessure au genou de Thibaud Léonard. Mais les bonnes nouvelles sont multiples: l’implication des jeunes joueurs aux entraînements, le retour de Théo Massinon et la reprise de Charlie Colson."