P3A: Spy B - Bossière B en tête d'affiche

Pour recevoir Bossière, le mentor de Spy, Jean-Jacques Baleau devra composer avec un effectif déforcé suite aux forfaits de Carpean, Noël, Ficheroulle, Cissé et Ndiaye. "Vu les nombreuses blessures, je devrai reprendre des U19, confirme Jean-Jacques Baleau. On va affronter une bonne équipe qui est première avec 10 points sur 12. Concernant le début de saison, je suis assez satisfait avec un nul, une défaite logique et deux victoires. Le seul goût amer me vient du nul du premier match, où on a été lésé par l’arbitrage d’un membre du club d’Émines."