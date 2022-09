Les Schaltinois, qui avaient dû batailler pour éviter la relégation, ont visiblement bien transféré. "Le club a recruté des joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes. La sauce a pris rapidement et l’ambiance dans le groupe est excellente."

Pour ce derby, le coach ne pourra compter sur plusieurs cadres. "Je suis sorti sur blessure à Pesche et ma participation est incertaine, précise Xavier. Bridoux est suspendu, Collard n’est pas disponible et Barbier est blessé. Simon et Grégoire ne seront pas présents. On doit cependant renouer avec la victoire."

Un objectif que poursuivra également Havelange, qui reste sur une défaite face à Anhée, le leader. "On part dans l’inconnu, car les deux équipes ont bien changé, confie Philippe Dessart. Notre début de saison est satisfaisant, même si on aurait pu avoir un point de plus. Les entraînements sont en tout cas mieux suivis et les joueurs affichent beaucoup d’envie. Pour ce court déplacement, je récupère Joseph Jadot et Clément Stampe."