Haversin – Condrusien: ça, c’est un match de «Gala»

Au jeu des pronostics, Quentin Taton ne cache pas son faible pour Hamois, même si cela lui fend le cœur de devoir choisir entre ses anciens clubs. "J’ai été formé au Condrusien, j’y suis coordinateur des jeunes, mes enfants y jouent et mon papa s’occupait aussi du club. Autant dire que mon sang est vert et blanc, s’amuse l’attaquant de 37 ans. J’espère que le Condrusien va gagner et qu’Haversin va se sauver. Je crois que le maintien des Haversinois est possible. Je ne suis pas surpris des points qu’ils ont déjà pris, même si eux doivent être déçus de ne pas en avoir plus au vu des matches qu’ils ont livrés. Haversin profite à la fois du travail accompli par Damien Trimboli la saison dernière et de ce que John Galasso apporte depuis qu’il a repris l’équipe."

Aux Verts, Quentin souhaite plus que le sauvetage. "Ils doivent au moins jouer le tour final… J’en profite au passage pour mettre un petit coup de pression à Damien, sourit-il. Le Condrusien a une belle équipe et je crois que le grand terrain de Haversin peut lui convenir. En attaque, Logan Bukran me fait forte impression. Et sur le flanc, Quentin Godfroid est très bon. Face à ses anciennes couleurs, il voudra encore plus s’arracher. Je les vois bien tous les deux marquer demain, pour répondre à un but de Jonas Tricnaux. Je dirais 1-2 ou 1-3 comme prono."Tandis que les coaches se retrouveront au coup d’envoi, Maxence Mohimont et Colin Henrot, suspendus, attendront la 3emi-temps pour fêter les retrouvailles. "L’absence de Maxence est une grosse perte dans la défense centrale de Haversin. Et Colin, c’est le n°10 qui monte en puissance au Condrusien, il a toutes les qualités pour exploser à ce niveau."