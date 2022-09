Deux matches au Parc pour lancer sa saison

Les ambitions du club sont affichées depuis le début de la saison, mais les victoires peinent à suivre. "On a le noyau pour adapter notre jeu face à chaque équipe. Peut-être que dans des matchs plus compliqués, on devrait retourner à un jeu plus basique. Faire le boulot et ne pas encaisser de but. Ce qui compte au final, ce sont les victoires. Certes, c’est plus agréable de gagner avec un beau jeu, mais s’il faut gagner cette année en jouant un peu moins bien, je préfère ça".

Les Rochefortois pourraient enfin lancer leur saison ce samedi, surtout qu’ils joueront deux semaines d’affilée au Parc des Roches. "Ce sont deux matchs très importants, devant nos supporters. C’est le moment de se mettre en confiance. On sait ce qu’on a à faire", termine Benoît Leleu.