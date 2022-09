Aisemont rêve du titre national

La manche aller se disputera samedi à Bassilly. Les Sillyiens ont réussi l’exploit en écartant Steenkerque, le favori de la série A, qui avait survolé le championnat. "Il faudra éviter de trop alimenter Thierry Seconde", précise Pierre.

L’équipe qui l’emportera au terme des deux luttes montera en nationale 2. Le perdant devra encore disputer un barrage contre le vainqueur des play-down de N2 pour accéder à l’étage supérieur.

Tours finaux: Meux et Miavoye en outsiders

Dans l’optique d’accéder à la N3, Miavoye, face à La Louvière, et Meux, contre Villers, seront dans la peau de l’outsider. Après un arrêt de trois semaines, les Walhérois devront rapidement retrouver leurs sensations. "C’est certainement un désavantage, face à un adversaire costaud, analyse Damien Pairoux. On les respectera, mais sans crainte, avec l’objectif de gagner la lutte à domicile pour prendre une option sur le retour du lendemain." Auréolés du titre de champions de Sambre et Dyle, les "Loups sont"confiants. "Ce sera du 50/50, lance David Mine. Nous sommes dans une bonne spirale pour viser la finale." Face à Villers-le-Gambon, pensionnaire de la N3, Meux devra se décarcasser, avec des incertitudes de sélection à la clé. Joaris et Massart privilégieront le foot dimanche. "Au complet, nous serons capables de faire un bon résultat samedi", témoigne le président Serge Zicot. Au complet les deux jours, les Villersois s’aligneront hypermotivés pour renouveler leur bail en N3. "Les arrives du frappeur Vander Elst et du cordier-livreur Kopovitch ont ragaillardi l’équipe, avec la complicité de Fouarge et de mon fils Arnaud, souligne Jacky Godart. Les consignes des dirigeants sont claires: nous devons rester en Ligue." Après avoir écarté Ciney au forceps, Fosses, au grand complet, défiera Isières pour assurer son maintien en promotion. "Au vu de leurs résultats contre Stave, les jeunes Hennuyers sont costauds, souffle Christopher Marique. Nous espérons faire la différence chez nous, histoire d’être en bonne position pour le retour du lendemain."