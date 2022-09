«Une belle semaine!»

"Elles ont assez bien roulé mercredi, sur cette belle première édition du Grand Prix de Wallonie féminin, une course qu’on espère voir grandir comme sa lauréate", raconte l’ancienne double championne de Belgique. "De notre côté, nous avions encore cinq filles au pied de la montée de Tienne-aux-Pierres, c’est pas mal. Cela nous a fait du bien, aussi, d’avoir enfin une course sans ennui." Elles ont réalisé un tir groupé avec la Finlandaise Kangas 21e, à un peu plus de deux minutes de la lauréate, Julie De Wilde. Eleanor Wiseman était dans son sillage, à la 26eplace, tandis que Louise Jacquemin et Fiona Mertens ont terminé 34eet 38e.