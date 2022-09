Un premier match au sommet à Ciney

Les Cinaciens seront au grand complet pour pousser Malonne dans les cordes.

«Voir si les organismes vont tenir»

Malgré leurs deux récentes victoires contre Mazy et le Mosa, les Malonnois sont sur leurs gardes. "Les Cinaciens se sont bien renforcés dans le secteur intérieur, ils ont de la taille et tous leurs postes sont dédoublés, voilà plusieurs raisons de se méfier de ce match, lance Thibaut Pilette. S’imposer à Ciney n’est jamais évident. De notre côté, on a plutôt bien entamé la saison. L’effectif n’a pas vraiment changé, avec le départ de Valérien Gilet et l’arrivée de Nico Descy. Le gros point d’interrogation cette saison sera la santé. Nous sommes une équipe vieillissante, et il faudra voir si les organismes vont tenir toute une saison. Mais a priori, à part ce paramètre, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de faire aussi bien que la saison passée."

Thimister est toujours à l’infirmerie, tout comme Descy. Dethy, qui est sujet à une contracture, est quant à lui incertain.