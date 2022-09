Malgré son léger revers de la semaine à Braine, un des favoris du championnat, Namur en tire énormément de positif de cette rencontre. "Avec l’intensité mise tout au long de la rencontre, mes filles ont sorti une toute belle prestation, résume le coach namurois, Aurélien Garraux. C’était un autre calibre que Schaerbeek. Et ce dimanche face à Loyers, ça sera également un style complètement différent. Mais on va continuer notre travail de formation en visant la victoire, bien évidemment."

Chez les voisines de Loyers, la donne n’a pas changé avec une infirmerie toujours bien remplie. "D’Haens, Dubit et A.Ernoux sont out alors que Picchione et Gérard sont incertaines, souffle le coach loyersois, Nicolas Rassart. Et Namur est une formation complètement différente de Fleurus. Avec un très bon coach comme Aurélien Garraux, il va y avoir énormément d’intensité durant 40 minutes et il faudra tenir bon. Elles ne perdent que de trois points contre Braine, une équipe qu’on avait affronté en Coupe AWBB. Nous avions tenu 30 minutes. Et puis, il ne faut pas oublier que c’est le week-end des Wallo, j’ai des filles entre 20 et 30 ans, et nous jouons un dimanche à 11h. C’est à prendre en compte."

Boninne B – Fleurus A (d. 11h)

Après son large succès en déplacement à Profondeville (36-71), les Boninnoises accueillent les Fleurusiennes, lors d’une confrontation que Germain Fivet redoute. "C’est une équipe typique de Charleroi avec un jeu qui ne nous correspond pas. Il faudra surtout surveiller leur meneuse Loise Foerster qui alimente beaucoup le marquoir et qui a un bon shoot." Gros point positif de cette semaine: les Jaunes seront au complet. "C’est la première fois depuis la reprise du 1er août que nous nous retrouvons au complet aux entraînements. Cela fait du bien de pouvoir travailler les automatismes de cette manière."

Pour Fleurus, les filles de Perrine Foerster continuent leur aventure contre des équipes namuroises. Après Profondeville et Loyers, c’est Boninne qui se présente sur la route des Carolos. "Nous avons bien travaillé en semaine les manquements du week-end dernier, souligne la coache carolo. Les filles se sont bien appliquées et nous savons que face à Boninne, une équipe agressive, il faudra l’être aussi. En plus, sur un grand terrain, il faudra tenir 40 minutes. Ça sera un gros match." Les Fleurusiennes seront au complet hormis Waterlot toujours en revalidation.

Profondeville – Quaregnon (s. 18h15)

Après deux défaites face à Fleurus et Boninne, les Sharks veulent ouvrir leur compteur. "Quaregnon est une équipe avec beaucoup d’envie et fort jeune, mais on doit arrêter de regarder l’adversaire, déclare le coach mosan, Jordan Mouchart. On a une revanche à prendre après le derby perdu face à Boninne. Avec ce premier tour où on joue une grosse partie des matches à la maison, on se doit de faire la différence. Nous avons bien travaillé nos manquements durant la semaine et l’objectif restera quoi qu’il en soit, la victoire."