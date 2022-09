Six médailles aux nationaux cadets et scolaires

Le doublé de Baramoto Yayu

Les scolaires sont en feu lors de ce rendez-vous important. C’est eux qui signent les six médailles, deux d’argent et quatre de bronze, dont une de l’Arch, toutes les autres étant signées par le SMAC. Alexander Comté (SMAC), le sauteur en hauteur efface une barre à 1,80 mètre, qui lui permet de décrocher la seconde place. Pour la sprinteuse du club jambois, Paolina Baramoto Yayu, c’est une seconde place en 200 mètres avec un chrono de 25.12 secondes et une troisième place sur le 100 mètres, bouclé en 12.55 secondes.

Coaché par l’athlète fédéral André Mahy, Sasha Bruyère (SMAC) termine à la troisième place du 3000 mètres à l’issue d’une course aboutie, en 9.07.75. "J’avais le 8etemps des engagés, tout en sachant que je suis capable de bien mieux. Je visais le podium. Je décide de rester au chaud vers la 5eplace durant la première partie de la course, tout en répondant aux accélérations. Je fais un dernier 400 mètres de folie qui me permet d’aller chercher la 3e", raconte Sasha.

Pour le spécialiste du décathlon du SMAC, Austin Mountewou, la saison n’est pas facile. Physiquement et mentalement, il n’est pas dedans. Il décide toutefois de s’inscrire au concours de poids, sans grande ambition, si ce n’est celle de prendre du plaisir. Grâce à un jet à 13,70 mètres, il monte sur la troisième marche du podium. "A l’arrêt depuis le mois de juin, la saison outdoor est assez compliquée pour moi. Ce podium et cette médaille me font énormément plaisir. J’ai déjà eu quelques fois l’or, mais cette médaille de bronze me rend encore plus fier car je ne sais pas où je suis passé".

400 mètres prometteur

La seule médaille de l’Arch, en bronze, revient à Ciney grâce à Clara Rulot, sur le 2000 mètres steeple avec un chrono de 8.24.51. La concurrence est rude dans cette compétition mais la jeune Archère ne se laisse pas impressionner et signe un record personnel. Alors qu’il vient tout juste de découvrir le 400 mètres, Keïan Musampa Ilunga (Arch) termine déjà à la 4eplace du championnat national, en 50.02. "Grâce à mon entraîneur, Éric Pierard, je me suis rapidement acclimaté à cette distance. Je suis proche du podium et donc j’ai une pointe de déception mais mon chrono reste bon et j’ai respecté les plans", précise Keïan.