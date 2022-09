L’infirmerie est déjà pleine à Belgrade

"Sur papier, ce n’est peut-être pas l’adversaire le plus redoutable et pourtant, vu les circonstances, il nous faudra réaliser un petit exploit pour nous imposer, constate le coach belgradois Didier Thémans. Les jeunes vont déjà être mis à contribution et avec l’effectif dont je dispose, il n’y aura pas d’autre choix que d’espérer que tout le monde soit au top de sa forme. L’équation est simple, soit nous sommes capables de jouer juste et de tenir 40 minutes, soit nous devrons laisser la victoire à notre adversaire. Le dernier match à Flénu nous a, malgré la défaite, prouvés que nous étions capables de bonnes choses. C’est pourquoi nous devons aborder sereinement ce premier match face à Hasselt. Je ne sais pas ce qu’ont fait nos adversaires en préparation, ni les transferts qu’ils ont opérés cette année, mais nous devons de toute façon nous concentrer sur nos qualités pour espérer créer l’exploit et aller chercher une victoire. Nous jouons dans notre salle et je sais que c’est le genre de challenge que mes joueurs apprécient. Difficile certes, mais pas impossible."