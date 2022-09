"Pour moi, le match qui vient est toujours le plus important de la saison mais il est vrai que c’est encore un peu plus vrai ce week-end puisque nous restons sur deux revers, explique le coach gembloutois Marc Mesureur. En difficultés en attaque en ce début de saison, nous devons donc encore plus soigner notre défense et espérer retrouver une plus grande efficacité offensive mais c’est aussi et surtout pour le moral que nous devons aller chercher cette première victoire qui pourrait lancer notre saison."

Profondeville – Arlon (s. 20h30)

Avec déjà deux succès en autant de matches joués, les Profondevillois ont bien entamé leur championnat et la visite d’Arlon est une belle occasion pour signer la passe de trois.

"C’est un bon début mais nous avons aussi pu constater certaines errances, confie le coach namurois Thomas Dustin. Il y a donc encore du travail à faire mais sans dénigrer notre adversaire, qui n’a rien à perdre et voudra à tout prix gagner son premier match, ce sont trois points que nous devons prendre."